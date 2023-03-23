 

Джон Ледженд раскрыл секрет “отличного секса” с Крисси Тейген

23.03.2023, 15:05, Разное
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Джон Ледженд точно знает секрет идеальной интимной жизни! По словам музыканта, им с женой Крисси Тейген удается сохранять страсть в отношениях даже несмотря на то, что они живут под одной крышей с тремя детьми. Секрет прост: когда они с возлюбленной хотят уединиться, то просто запирают спальню на ключ.

Запирайте дверь, если у вас есть дети, – сказал он в эфире подкаста “Call Her Daddy”. – Наши дети прекрасно знают дорогу в нашу комнату, так что, если мы хотим хорошо провести время, то должны запереть дверь.

Джон в эфире “Call Her Daddy”

Также в диалоге с ведущим Алексом Купером Ледженд лишний раз отметил, за что больше всего ценит свою супругу. И это не великолепная внешность или прекрасные материнские качества, а искрометное чувство юмора.

Наверное, это очевидно, но она постоянно заставляет меня смеяться. Думаю, весь твой мир меняется, когда рядом с тобой есть кто-то, кто тебя постоянно смешит. Даже когда вы проходите через худшие вещи… Когда у вашего партнера есть чувство юмора, это делает жизнь лучше, это действительно так.

В середине января Джон и Крисси вновь стали родителями. Всего через несколько дней после родов они впервые показали новорожденную, а уже в начале февраля раскрыли значение ее имени. О третьей беременности ведущей и модели стало известно в августе прошлого года. Чтобы зачать ребенка, звезда прибегла к процедуре ЭКО. Помимо малышки Эсти Максин Стивенс пара растит еще двоих детей — 4-летнего сына Майлза и 6-летнюю дочку Луну.

Кстати, в начале марта звездные супруги впервые вышли в свет после рождения третьего чада. Они вместе посетили вечеринку, приуроченную к запуску собственного бьюти-бренда Ледженда под названием Loved01. Несколькими днями позже они также появились на традиционной афтепати премии “Оскар”, организованной журналом Vanity Fair.

Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа на композицию певца “Stereo”. В 2011-м Джон сделал своей избраннице предложение, а двумя годами позже влюбленные сыграли роскошную свадьбу на озере Комо в Италии.


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