Мнение: Крест на холмик

Заявленное стремление включиться в создаваемую зону юаня, которое выразил Путин, с одной стороны, ставит окончательный крест на могиле умершего ЕАЭС, который задумывался как рублевая зона, и заодно ставит Россию в полностью зависимое положение от китайского Центробанка, который фактически получает права внешнеторгового регулятора всей внешнеэкономической деятельности России. Точнее, не совсем всей, но значимой ее доли.

Фактически теперь на любые внешнеторговые операции в зоне юаня в России придется получать соответствующую лицензию у китайских регуляторов.

Интерес Китая здесь известен – его задача заключается в том, чтобы «размазать» свой собственный (при том колоссальный) внутренний долг на всю создаваемую зону юаня и ослабить свое долговое бремя, переложив его на страны, применяющие юань в расчетах. Интерес этих стран – в доступе на китайский рынок, хотя он однозначно будет ограничен как раз-таки регуляторной политикой ЦБ Китая. То есть, попасть туда – это нужно будет еще постараться, но вот свой рынок для Китая придется открывать не просто широко, а вообще настежь.

Интереса России здесь нет вообще (если не считать за таковой желание кремлевской верхушки удержаться у власти), так как Китай забьет российский рынок своими товарами, задушив остатки российского производства. При этом ключевой товар – технологии – Китай будет держать насмерть, да и с технологиями у Китая до сих пор не бог весть как. Они, по сути, в большинстве своем все вторичны по отношению к западным, а собственные китайские разработки либо слишком слабы, либо недостаточны. Пока преодолеть свой статус хороших копировщиков, но неважных разработчиков Китаю так и не удалось. Впрочем, для России и это за счастье, потому что разрекламированная программа импортозамещения остается только в мечтах. Примерно как все аналогов не имеющие вооружения, существующие в штучных экземплярах неизвестной степени готовности. Даже существующий и доведенный до войск «Кинжал» – это, по сути, авиационный вариант «Искандера» – советской разработки 80 годов. Всего-то сорок лет – и он воплотился в металле. С остальными образцами чудо-оружия дела обстоят несколько хуже.

В общем, будем откровенны – зона юаня мало чем отличается от зоны доллара для России, разве что теперь она будет существенно беднее, уже и крайне опаснее для российской остаточной промышленности. Но при катастрофе хороших решений нет. Плохих, кстати, тоже, так как катастрофа характеризуется полным отсутствием каких бы то ни было решений. Конвульсии и судороги решением не являются – это организм пытается оттянуть неизбежное, но и только.

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