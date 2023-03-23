Создатели Duolingos начали работать над новым приложением

Duolingo, знаменитое приложение, позволяющее быстро и легко изучать иностранные языки, было создано его создателями. Сейчас они работают над новой программой: обучающей программой для преподавания теории музыки, навыков написания песен и базовой игры на музыкальных инструментах.

TechCrunch располагает более подробной информацией. В статье говорится, что в настоящее время над музыкальным приложением работает небольшой штат сотрудников компании. Она ищет специалистов в области музыкального образования, чтобы объединить теорию и практику. Журналисты сообщили, что разработчики Duolingos начали активно размещать вакансии для своего нового проекта. Компания разместила вакансии, например, внештатного консультанта по музыке или консультанта по учебным программам. В настоящее время они закрыты.

В описании вакансии говорится, что приложение предназначено для обучения теории музыки через популярные песни.Duolingo расширяет свои предложения от платформы для изучения языка до вспомогательных приложений. Приложение Duolingo Math было анонсировано компанией в октябре 2022 года. Простая система изучения языков Duolingos стала мировым хитом. В настоящее время проект позволяет пользователям изучать многие языки в формате интерактивной игры, например, испанский, китайский и арабский.