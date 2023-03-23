Мнение: Очереди в 1960-е, почему азербайджанцы жили богаче русских и «Хитрый Фридрих»

1. Сегодня 1960-е представляют «золотым временем СССР»: мол, сталинский голод уже закончился, а очереди и дефицит, как при позднем Брежневе и Горбачёве, якобы ещё не начались. Что же, действительно, по сравнению с предыдущими десятилетиями 1960-е были неплохи: примерно в этот период как раз удалось догнать по уровню жизни довоенный 1913 год. Но всё же райской жизнь тогда отнюдь не была. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):



В 1960 году СССР охватил продовольственный кризис. С прилавков магазинов исчезли некоторые виды круп, яичная вермишель, сливочное масло, топленое молоко, мясные полуфабрикаты, буженина. Начались перебои с мукой и белым хлебом.

«В хлебных магазинах были установлены ограничения: продавались лишь батоны сероватого хлеба, который готовили с примесью гороха», — писал автор «Незнайки» Николай Носов.

Когда я в 1980-х служил на Дальнем Востоке, то вообще не видел там белого хлеба, только серый и черный. Да и тот во многих областях отпускали нормированно: не больше двух буханок в руки.

Письмо рабочих предприятий Ставропольского края. ГАНИСК. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 251. Л. 141, Ф.5352. Оп.1. Д.248. Л.59:

«…Не знаю, по чьему распоряжению творится такой беспорядок у нас в крае с хлебом? Самый плохой хлеб с примесью гороховой муки до 30% — черный.

Все исчезло. Не выпекаются булочные и другие изделия, белого хлеба нигде не продают.

И это приводит к тому, что у многих болят желудки оттого, что всегда едят хлеб с гороховой мукой. И как тяжело отражается этот хлеб на здоровье людей!

Неужели мы дожили до того, что должны есть всегда черный гороховый хлеб, когда наша советская Россия создает изобилие всех продуктов, а на самом деле народ переживает в это время очень плохое положение с хлебом.

Однажды мы читали в газете твое выступление, в котором ты критиковал Маленкова и Сталина, что они после войны не обеспечили людей хлебом, и люди якобы не ели белый хлеб из-за неправильного планирования в стране хлебопродуктов.

Но кто же, сейчас в этом виноват, когда сельское хозяйство дало 11 млрд. пудов хлеба государству, а мы теперь вынуждены кушать гороховый хлеб?

Мы дальше терпеть этого не можем и требуем, чтобы был хлеб в продаже, какой кому потребуется – белый или черный, но только без примеси гороховой муки.

Мы рекомендуем Вам, тов. Хрущев, кушайте гороховый хлеб хотя бы два месяца, и Вы тогда осознаете, что он [из себя] представляет.

Между рабочими нашего предприятия и других заводов большое недовольство по отношению к правительству по случаю того, что правительство и сам Хрущев создали такое положение с хлебопродуктами.

Если не улучшится дело с хлебом, мы, рабочие, вынуждены будем провести демонстрацию в знак протеста…

10 октября 1963 года».

А вот заметка блогера zemfort1983 уже про брежневское время, 1968 год (когда была сделана заглавная фотография в чувашской деревне) (ссылка):

В конце 1968 года рабочий ленинградского Кировского завода И. В. Ковальчук после выступления министра торговли СССР по телевидению писал генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу:

«Вы знаете, надоели очереди за продуктами, за промтоварами, трудно так дальше жить. С утра встаешь, идешь на работу, а с работы для того, чтоб купить что-нибудь на обед, ужин, завтрак, надо обегать, найти, отстоять колоссальные очереди в магазинах и не достанешь чего надо. Расстроишься, проклянешь все на свете, выпьешь стакан чая с хлебом, помаслив сливочным маслом по норме “научно обоснованной”, и ложишься спать.

В Ленинграде нет сосисок, сарделек, недостаточно колбасных изделий. Действительно, что ни год, все хуже и хуже с продовольствием в городе. Наступает Новый год, он ничего хорошего не сулит. Одни разговоры, цифры, бесконечное хвастовство, что выполняются планы, успешно растем, а на прилавках нет почти ничего. Устали мы от этих очередей. Никаких денег не хватает на жизнь. Надоело все это. Когда, наконец, все это кончится. Вы превратились в болтунов, слушать противно то, что вы читаете по своим тезисам, боясь оторваться от него, чтоб чего лишнего не сказать. Плохи дела с продовольствием, промтоварами в Ленинграде. Так только было в самые трудные годы».

И всё-таки надо отдать должное товарищу Хрущёву, который как раз в начале 1960-х начал импорт зерна и положил конец регулярным голодовкам, которые обескровливали нашу страну при Ленине и Сталине. Безусловно, гораздо лучше стало жить и при товарище Брежневе: одно дело, когда у вас нет даже хлеба, и совсем другое – когда у вас дефицит колбасы. Наконец, нельзя недооценивать и полёт Гагарина в космос. Хлеб, конечно, необходим, это потребность первоочередная. Но всё же не хлебом единым жив человек.

2. Олег Волков, — русский писатель, из «бывших», ровесник века, — рассказывает, почему в СССР азербайджанцы жили гораздо богаче обитателей РСФСР. Цитирую из его автобиографической книги «Погружение во тьму…» (ссылка):

Один из моих коллег, молодой и популярный в институте преподаватель русского языка, терпеливо и настойчиво объяснял мне, что мои студенты – почти поголовно дети колхозников, которым ничего не стоит преподнести дорогому муэллиму кулек муки, комок масла, овечьего сала или банку меда.



– Как откуда возьмут? Или вы думаете, что они на пайке, как у вас там, в России? Э, дорогой мой, наши давно приспособились. Как именно? У каждого уважающего себя председателя заначка: столько-то пашни, лугов, скота бывает, около половины, – не числится ни в каких планах, отчетах, ведомостях. Это свой персональный фонд, предназначенный руководству, родне, нужным людям. Государству сдают что полагается – план выполняется. И сами не в обиде: как говорится, кесарю — кесарево, ну а остальное, сами понимаете жить как-то надо. Если на рынок пуд муки или головку сыра не свезёшь, без керосина останешься, соли не будет, рубаху не из чего будет сшить… Заставляет жизнь, так-то вот! Поверьте, и студенту приятно поделиться излишками с уважаемым преподавателем, выразить благодарность… При чем тут взятка? Глупое слово! Что я, ему пятерку поставлю, если он ни в зуб? Да кол влеплю, как миленькому! Это подарок, знак признательности…



А я вот знал, что этот милый и сладкоречивый жрец науки выводит удовлетворительные отметки совершенным неучам и лодырям. Но, разумеется, не за банки мацони или кульки лобио, а за отрезы на костюм и пачки денег…

3. Блогер monetam приводит заметку из журнала «Крокодил» за 1986 год (ссылка):

Интересно, а что бы ответили советские люди, если бы им предложили переселиться на тропический остров? И хватило ли бы зарплаты советского автомеханика на аренду хотя бы небольшого островка?