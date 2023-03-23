Скандалы: Как глобальная империя Илона Маска сделала его проблемой для Вашингтона

Гигантское влияние владельца Starlink, SpaceX и Tesla и привычка к одностороннему принятию решений сделали его большой головной болью для Байдена

Аргентина шла к захватывающей победе над Францией на чемпионате мира в Катаре, а Илон Маск, генеральный директор Tesla Inc. и владелец Twitter, стоял на трибуне, смеясь и держа бокал вина. Подошла женщина и попросила сделать селфи. Он согласился и улыбнулся. Она немного поговорила с ним и ушла, согласно короткому видеоклипу встречи, размещенному на TikTok.

Маск, похоже, не узнал женщину и ничего ей не сказал. Но вернувшись в Вашингтон, после того как ее фото с миллиардером распространилось в сети, представители администрации Байдена забеспокоились.

Это была Наиля Аскер-Заде, российская телеведущая, которую противники президента Владимира Путина считают одним из его главных пропагандистов. И она только что легко получила доступ к человеку, который руководит одним из самых важных подрядов правительства США — компанией SpaceX, и имеет допуск федеральной службы безопасности.

Нет никаких признаков чего-то компрометирующего в декабрьской встрече Маска с Аскер-Заде. Но это иллюстрирует, с точки зрения официальных лиц США, проблемы, связанные с Маском. После покупки Twitter Inc. в октябре за 44 миллиарда долларов Маск теперь контролирует пять компаний-гигантов, занимающихся транспортом, авиакосмической промышленностью, здравоохранением, телекоммуникациями и социальными сетями. Все они в той или иной степени пересекаются с правительством, что дает миллиардеру огромное влияние.

Электромобили Tesla лежат в основе климатической программы президента Джо Байдена. SpaceX поддерживает амбиции НАСА по пилотируемым исследованиям космоса, а ее сеть Starlink — вероятно, крупнейший частный парк спутников в мире.

Но именно в Твиттере Маск сильнее всего вызывает у команды Байдена изжогу.

С момента захвата компании Маск выпотрошил ее сотрудников и почти отказался от любого подобия модерации контента, позволив дезинформации процветать — иногда даже за свой счет, в инфосистеме с почти 132 миллионами подписчиков. Он также все больше вступает в союз с республиканцами, которые утверждают, что подверглись цензуре со стороны глобальных компаний и демократов, и открыто поддерживает противников Байдена.

Его менеджмент привнес новый уровень нестабильности в пространство свободы слова, которое одновременно является как спасательным кругом в области прав человека для подданных авторитарных режимов, так и невольным сторонником необоснованных теорий заговора в самих США. Федеральная торговая комиссия допросила по крайней мере двух бывших сотрудников Twitter и надеется отстранить Маска от должности в ходе расследования соблюдения платформой соглашения 2011 года о защите конфиденциальности пользователей.

В администрации Байдена ряд высокопоставленных чиновников опасаются, что, из-за его бизнес-империи, огромного богатства и политических предпочтений, 51-летний Маск стал неприкасаемым. Похоже, он в одностороннем порядке решает, как те или иные страны могут использовать Starlink — полномочия, подобные президентским, нетипичные для оборонного подрядчика США. Также администрация Байдена обеспокоена тем, что из-за растущего присутствия Tesla в Китае и зависимости Маска от ближневосточного финансирования по сделке с Twitter он может быть уязвим для иностранных манипуляций.

Один американский чиновник на условиях анонимности описал Tesla как китайскую компанию с американской «дочкой». В прошлом году на завод в Шанхае приходилось более половины мирового производства Tesla. Сам Байден сказал, что зарубежные связи предпринимателя «достойны внимания».

В отличие от политиков США, Маск предложил как дружественный России план прекращения конфликта на Украине, так и схему воссоединения Тайваня и Китая, которая была публично одобрена правительством Пекина.

«Я не думаю, что есть другой американец, более зависимый от щедрости Коммунистической партии Китая, чем Илон Маск», — заявил в интервью в октябре сенатор Марк Уорнер, демократ от Вирджинии, возглавляющий Комитет по разведке.

На просьбу прокомментировать озабоченность администрации Байдена, Маск ответил по электронной почте: «Я верю в Конституцию. А они?» Несколько официальных лиц США, опрошенных для этой статьи, попросили не называть их имен, поскольку обсуждение влияния Маска и способов его ограничения носило конфиденциальный характер.

Растущая империя

Маск и его компании подверглись тщательной проверке со стороны федеральных агентств — например, он продолжает конфликтовать с Комиссией по ценным бумагам и биржам из-за своих твитов, а Министерство юстиции и Национальная администрация безопасности дорожного движения подвергают претензии компании к автоматизированному вождению Tesla.

Этот подход был похож на игру Whac-a-Mole, когда регулирующие органы реагировали на ошибки и нарушения со стороны компаний Маска уже после того, как они происходили.

«Я действительно пытаюсь инициировать в отношении его компаний побольше проверок, — говорит министр транспорта Пит Буттиджич. – Если они будут делать правильные вещи, то мы их поддержим, если они совершат ошибку, то мы выступим как регулирующий орган, чтобы убедиться, что не пострадают люди».

Но Буттиджич, один из самых невозмутимых политиков в администрации Байдена, говорил сбивчиво, когда его прямо спросили о Маске, в том числе о том, изменились ли его взгляды на предпринимателя.

«Я действительно пытаюсь отделить…» Он сделал паузу более чем на 10 секунд. «Вещи, на которые люди обращают много внимания, от вещей, на которые мне нужно обращать больше всего внимания».

Политик добавил, что работа Департамента транспорта заключается не в том, чтобы доверять компаниям, которые он регулирует. «Мы должны наблюдать за ними, когда дело доходит до соблюдения закона, и пытаться сотрудничать с ними, когда мы можем сделать что-то хорошее вместе».

Некоторые представители администрации предполагают, что правительству, возможно, когда-нибудь придется разрушить империю Маска, как это было сделано более века назад с империей Джона Д. Рокфеллера. Но американские суды на протяжении десятилетий в основном не одобряли подобный подрыв доверия.

Вместо этого некоторые в администрации взвесили, следует ли подвергнуть его покупку Twitter рассмотрению секретной межведомственной комиссией, Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, который может блокировать корпоративные транзакции с участием иностранцев из соображений национальной безопасности.

По крайней мере, три иностранные организации помогли финансировать сделку Маска с Twitter: саудовский принц Аль-Валид бин Талал; Чанпэн Чжао, основатель и исполнительный директор криптобиржи Binance; и суверенный фонд благосостояния Катара. По словам многих людей, знакомых с этим вопросом, перспектива того, что эти инвесторы получили доступ к пользовательским данным Twitter, вызвала беспокойство в аппарате национальной безопасности правительства США и разведывательном сообществе.

Любой такой шаг будет нести для Байдена политический риск. Маск наладил тесные связи со спикером палаты представителей республиканцев Кевином Маккарти, в чьем калифорнийском округе расположены операции SpaceX. В прошлом году миллиардер провел время с Маккарти на курорте в Вайоминге и лично поздравил с днем рождения в офисе законодателя в январе.

«Нельзя отступать от того факта, что горстка сверхбогатых людей имеет большое влияние на американскую экономику», — возмущался сенатор Крис Мерфи, демократ от Коннектикута, выступавший за пересмотр CFIUS. «Это не повод уклоняться от использования инструментов правительства, чтобы убедиться, что нет неправомерного иностранного влияния на политику США».

Но министерство финансов исключило пересмотр по юридическим причинам, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Вашингтонский супертяж

Еще до покупки Twitter Маск пользовался огромным влиянием в Вашингтоне.

SpaceX является гигантом государственных контрактов США, и в 2022 году из федерального бюджета было потрачено почти 3 миллиарда долларов. Маск и лоббисты компании усердно работали в Конгрессе в течение многих лет, чтобы заручиться поддержкой законодателей, и SpaceX подала в суд на ВВС за право конкурировать с давними совместным предприятиями оборонных гигантов Boeing Co. и Lockheed Martin Corp.

Маск уже давно отошел от обычного поведения генерального директора на публике. Он затянулся травкой в прямом эфире подкаста, разозлив некоторых инвесторов Tesla и сотрудников SpaceX. Он написал в Твиттере, что получил финансирование, чтобы повысить цену на акции автопроизводителя до 420 долларов за штуку. А шутка о марихуане принесла ему расследование SEC, штраф в размере 20 миллионов долларов и иск акционеров.

В последние несколько месяцев его безалаберное поведение стало серьезно тревожить американских чиновников и политических союзников Байдена.

Маск сказал, что он «неохотно» голосовал за Байдена в 2020 году, но его публичная политическая личность неуклонно отклонялась вправо с тех пор, как президент вступил в должность. В июне Маск написал в Твиттере в ответ другому пользователю Твиттера, что он склоняется к поддержке губернатора Флориды Рона ДеСантиса за пост президента в 2024 году. За несколько дней до ноябрьских выборов он призвал миллионы своих подписчиков в Твиттере голосовать за республиканцев.

В ноябре он решительно поддержал ДеСантиса, заявив, что консервативный губернатор, который доставлял мигрантов из Техаса в Массачусетс в качестве политического трюка, одновременно подавляя уроки сексуальности и расизма в начальных школах, является «разумным и центристским».

В октябре Маск опубликовал в Твиттере план прекращения конфликта на Украине, который предполагает безвозвратную сдачу Киевом Крыма, полуострова, вошедшего в состав России в 2014 году, отказ от стремления вступить в НАТО и согласие на проведение выборов под наблюдением ООН в районах, находящихся под Россией, чтобы определить сохранит ли Москва контроль над территориями.

Представители американской разведки были ошеломлены. Союзники Путина приветствовали это предложение, помогая популяризировать идею о том, что Украина должна пойти на уступки России, чтобы положить конец конфликту, и что США и их союзники должны ограничить поддержку киевских вооруженных сил. Это мнение закрепилось среди некоторых законодателей-республиканцев, что осложнило усилия Байдена и лидеров Республиканской партии, таких как сенатор Митч МакКоннелл из Кентукки, по сохранению мощной военной поддержки США армии Украины.

13 марта ДеСантис выступил с заявлением, в котором говорится, что оборона Украины не является «жизненно важным» интересом США, и описывая конфликт как «территориальный спор».

Маск пригрозил (в твиттере) перекрыть свободный доступ Украины к сети Starlink, что официальные лица США считают ключевым преимуществом Киева, позволяя стране сохранять командование своими силами, не полагаясь на более уязвимое радио и телефонные системы.

Миллиардер отступил после возмущения украинских лидеров и их союзников, но продолжает жаловаться на стоимость услуги и заявил в прошлом месяце, что Киеву не разрешат использовать Starlink для нацеливания беспилотников на российские силы.

Жизненно важно для Байдена

Проблемы Маска и Байдена взаимозависимы. Амбиции его предприятий совпадают с ключевыми элементами повестки дня президента, включая увеличение доли электромобилей на дорогах. Иногда это создавало непростые браки по расчету, которые стали более капризными, когда Маск начал смешивать свою вдохновляющую риторику о будущем человечества с жесткой политикой.

Чиновники Белого дома встретились 27 января с Маском и другими руководителями Tesla в офисе компании в Вашингтоне, где они обсудили, как автопроизводитель может помочь администрации Байдена в достижении ее климатических целей, в том числе путем открытия своей сети зарядных станций для автомобилей, произведенных конкурентами.

Байден называет себя самым активным президентом в истории США и редко упоминает Tesla или Маска при продвижении электромобилей из-за их враждебного отношения к профсоюзам. Но 15 февраля, после того как Маск объявил, что откроет часть сети зарядных устройств Tesla для конкурентов, Байден ответил комплиментарным твитом, в котором было указано имя миллиардера в Твиттере.

Днем позже десятки сотрудников завода Tesla в Буффало подали жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям, утверждая, что они были уволены за попытку организовать профсоюз. На это компания ответила, что увольнения были частью рутинного процесса проверки производительности.

Перевод Станислава Прыгунова, специально для «БВ»

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”