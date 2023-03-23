Скульптурные каблуки – странный, но очень крутой тренд

Скоро наступит лето, каждая модница сможет наконец носить те вещи, которые ей по душе. Поговорим об обуви. Современные дизайнеры предлагают смелые нестандартные решения, сюрреалистические, поражающие воображение формы. Некоторую обувь можно смело назвать предметом искусства. Другую, напротив, несмотря на оригинальность, – смело интегрировать в образ. Посмотрим, какие скульптурные каблуки будут в моде в 2023 году.

Особенности обуви

Тренд интересен прежде всего тем, что модные дизайнеры предлагают как откровенно безумную обувь, которая будет уместна только на Неделе высокой моды, например оригинальные босоножки с каблуками в форме розы, апельсина или осьминога со щупальцами, так и интересные модели, которые можно носить в реальной жизни, например каблук-рюмочку или напоминающий сборную башенку в формате детского конструктора.

Оригинальная обувь со скульптурными каблуками вполне может быть выдержана в стилистике минимализма. Например, как вам устойчивые лаконичные босоножки, которые от классики отличаются только вырезом?

Мило и немного по-детски смотрятся каблуки в форме трубочек.

Даже обычные “скучные” мюли буквально оживают с таким необычным оформлением.

Использование букв – популярная и интересная вариация. Модный дом таким образом делает саморекламу. А модницы демонстрируют всем окружающим, что являются поклонницами определенного бренда.

Плавные формы или строгая геометрия – все зависит от вашего вкуса. И конечно, фантазии дизайнера.

Фигурные каблуки могут иметь различное исполнение, что выглядит еще более трендово.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

С чем носить

Первое правило – поскольку скульптурные формы делают акцент на стопы, ваш педикюр должен быть идеальным. Грубая кожа и мозоли недопустимы.

Вариантов тандема очень много. Оригинальные босоножки можно носить с брюками.

Не менее выигрышно смотрятся они с юбкой или платьем. Посмотрите, как гармонично ботильоны с зигзагообразными каблуками интегрированы в повседневный образ в светлой гамме.

Оригинальная обувь – тренд 2023 года. Чтобы привлекать к себе всеобщее внимание, смело носите скульптурные каблуки.