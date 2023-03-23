Скандалы: Чудеса в нищете

Финпирамиды лишили россиян 100 млрд рублей за год

Число финансовых пирамид в России за 2022 год выросло в три раза, ущерб от их деятельности составил 100 млрд рулей, сообщили «Известиям» в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Центробанк РФ за год добился блокировки более чем 4 тыс. интернет-ресурсов мошенников и помещает подозрительные проекты в специальный публичный реестр, однако это не приводит к развалу пирамид, заявили эксперты.

Корреспонденты «Известий» убедились в этом, легко вступив в проект «Дари Получай», который активно выманивает деньги у пользователей даже через полгода после попадания в черный список ЦБ. В Госдуме говорят, что бороться с мошенниками поможет закон о полном запрете привлечения денег граждан не поднадзорными Банку России компаниями. Этот подход концептуально поддерживается и регулятором, заявили «Известиям» в комитета ГД по финансовому рынку, но идея еще не обрела черты законопроекта.

Сомнительный бизнес

Жертвы финансовых пирамид в 2022 году лишились 100 млрд рублей, а число самих мошеннических организаций выросло в три раза, сообщили «Известиям» в Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Масштаб мошенничества аналитики организации проиллюстрировали следующими цифрами: новая пирамида возникает в России в среднем раз в четыре часа, каждую минуту они крадут у россиян 200 тыс. рублей.

Банк России в ответе на запрос «Известий» привел схожую статистику — рост числа пирамид в 2,3 раза.

— В 2021 году в результате отслеживания работы подобных компаний непосредственно «на земле» (в офлайн), в интернете, а также благодаря сообщениям граждан был найден 871 субъект (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками финансовой пирамиды, а в 2022 году — 2017, — сообщили в ЦБ.

Тенденция связана как с ростом числа небольших анонимных проектов с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия, так и с усовершенствованием системы мониторинга интернет-пространства — в нее добавлены соцсети и мессенджеры. Более 96% финансовых пирамид действует в формате онлайн-проектов, подчеркнули в ЦБ. Дело в том, что создать мошеннический проект онлайн можно быстро и дешево. При этом почти половина пирамид привлекают платежи в криптовалюте, следует из данных Центробанка.

Чтобы предупредить граждан о возможном мошенничестве, Банк России создал специальный реестр, в который вносит сведения о сомнительных проектах, в том числе имеющих признаки финпирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг. Сейчас в нем 8740 записей. Только с начала 2023 года регулятор внес в него 346 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, посчитали «Известия».

Кроме того, в прошлом году по требованию Центробанка ограничен доступ более чем к 4 тыс. интернет-ресурсам, которые использовали организаторы финансовых пирамид, заявили «Известиям» в Банке России. Цель блокировки — оградить потребителей от взаимодействия с мошенниками. Тем не менее механизм ограничений работает далеко не на сто процентов.

Действующее законодательство на сегодняшний день таково, что меры Банка России в отношении пирамид носят исключительно рекомендательный характер, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Банк уполномочен составлять список финансовых пирамид, а также требовать блокировать их сайты. Однако далеко не все пользователи проверяют этот список, а блокировка не всегда означает полный заслон для работы ресурса. Требовать блокировки Банк России может только в российском интернет-сегменте, а мошенники часто создают свои сайты на иностранных платформах, обратил внимание эксперт.

— Даже если сайт пирамиды заблокирован, ее авторы просят граждан пользоваться VPN для получения доступа. Так что и после блокировки доступ к ресурсам не прекращается полностью, — сказал он.

Дарители и получатели

На практике сайты и мессенджеры организаций, попавших в реестр ЦБ, далеко не всегда оказываются заблокированными, выяснили «Известия». Так, например, относительно новый проект «Дари Получай» свободно действует в Telegram, несмотря на попадание в список Центробанка в августе 2022 года, — практически сразу после своего основания. А число его участников, по заявлениям организаторов, уже превысило 400 тыс. человек.

Компания была основана малоизвестным специалистом по сетевому маркетингу Александром Вострецовым. Согласно его страницам в соцсетях, он был одним из активистов кешбэк-проекта «Ситилайф» (в 2021 году Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды). Сразу после своего появления «Дари Получай» начал активную пиар-кампанию, в которой участвовали люди, хорошо известные в кругах сетевого маркетинга. Многие из них фигурируют и в других сомнительных компаниях, в частности, финансовой пирамиде «Финико».

Все участники проекта делятся на две категории: новичков — «дарителей» и старожилов — «получателей». Впервые вступивший в «Дари Получай» начинают свой путь с перевода 1 тыс. рублей кому-то из «получателей». После этого он должен привести в проект нескольких друзей — они также должны начать «одаривать» других участников проекта. Так может продолжаться достаточно долго — новичку никто не говорит, когда же он перейдет в статус «получателя», его лишь стимулируют на постоянные переводы. Чтобы новичок «не соскочил», старые участники начинают активно подбадривать его, делиться своими историями успеха и уровнем заработка, который ничем не подтверждается.

Для стимуляции используются и визуальные ходы — доски разных уровней. Вершиной достижений становится обладание «титановой» доской, где нужно подарить миллион и якобы получить в ответ 8 млн.

У «Дари Получай» нет ни счета, ни юрлица, ни договоров, ни даже сайта. Только «умный и честный» бот в Telegram, который подсказывает участникам, кому в какой момент надо делать подарки. Проект ведет активную публичную деятельность — проводит конференции, мастер-классы, так называемые титановые каникулы — тусовки для активистов, закрывших титановые доски. Всё это — в режиме офлайн.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга попала в «Дари Получай» через подругу из Барнаула, которая вложила в проект уже около 8 тыс. рублей, рассказал «Известиям» ее сын Иван. По его словам, организаторы используют психологические приемы, чтобы заманивать и удерживать потенциальные жертвы. Его мама уже вложила в проект часть своей пенсии и после общения с коучами наотрез отказывается слушать любые критические аргументы о проекте.

— Каждое утро она слушает онлайн-тренинги в их чатах и заглядывает в главный бот, в котором почти каждую секунду приходит сообщение о новых переводах. Смотрит на это радостно и мечтает, что однажды из «дарителей» тоже станет «получателем», — рассказал он.

Присутствие «Дари Получай» в черном списке ЦБ (проект внесен в него 8 августа 2022 года) никак не влияет на его деятельность. Два корреспондента «Известий» убедились в этом, легко вступив в соответствующую группу в Telegram.

«Известия» также обратились за комментариями о деятельности проекта к Александру Вострецову, однако на сообщения в соцсетях и телефонные звонки он не ответил.

Их посчитали

Информацию о финансовых пирамидах Центробанк передает в правоохранительные органы, однако сама по себе она не является основанием для возбуждения уголовного дела. Основанием могут стать лишь заявления потерпевших, но в проектах вроде «Дари Получай», построенных на небольших вложениях, люди до момента краха, как правило, всем довольны. А если на каком-то этапе решают выйти из проекта и теряют несколько тысяч, не бегут из-за них жаловаться в полицию, указал на белое пятно в законодательстве руководитель Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. По его словам, мошенникам «нет никакого дела» до попадания в черный список Центробанка, они себя там «весьма комфортно чувствуют» и продолжают обманывать граждан.

— Помещение в реестр не является юридически значимым действием, то, что организация является пирамидой, еще нужно доказать. Это лишь декларация того, что «мы вас посчитали» и вкладывать сюда деньги опасно. Но не более того, — отметил эксперт.

Серьезным барьером на пути мошенников может стать законопроект о запрете публичного привлечения инвестиций не поднадзорными Банку России компаниями. Он даст возможность законодательно защитить граждан от бесконтрольного привлечения средств в псевдоинвестиционные проекты, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахараев.

— Закон, с одной стороны, не должен ограничивать граждан в их свободе инвестировать в те виды активов, которые они считают наиболее привлекательными. С другой — поставить заслон мошенникам, которые пытаются работать преимущественно с неквалифицированными инвесторами в расчете на недостаток финансовой грамотности, — сказал депутат.

Идея еще не обрела черты законопроекта, но концептуально поддерживается регулятором, уточнил он.

За последние несколько лет Госдума приняла уже целый пакет законов, направленных на борьбу с мошенничеством в финансовой сфере. Например — о внесудебной блокировке мошеннических сайтов или закон, запрещающий организациям, сведения о которых не внесены в соответствующий реестр ЦБ, использовать в названии словосочетание «микрофинансовая организация».

Кроме того, уже в весеннюю сессию 2023 года, вероятно, будет принят во втором и третьем чтениях законопроект, который даст право банкам на двое суток приостанавливать сомнительные операции, совершенные гражданами по просьбе мошенников. Это очень важный документ, который снизит число мошеннических случаев, уверен Константин Бахараев. В целом любые законы имеют временной лаг, поэтому в полной мере об их эффективности можно будет судить лишь по итогам 2023 года, резюмировал парламентарий.

Фото: Скандалы.ру

Елена Балаян, Яна Штурма

Оригинал материала: “Известия”