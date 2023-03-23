ЛДПР предложили обязать всех россиян менять размер груди. Их будут штрафовать

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Москва, Россия — В сегодняшнем заявлении покойный лидер партии ЛДПР, Владимир Жириновский, предложил законопроект, который обязал бы всех граждан России увеличить размер своей груди.

По словам Жириновского, такой закон позволит России стать величайшей державой в мире, так как увеличение груди улучшит имидж страны и придаст ей дополнительный экономический рост.

«Мы должны показать миру, что Россия — это страна, где женщины имеют самые большие груди. Это привлечет миллионы туристов и инвесторов, которые будут восхищаться нашей красотой и мощью», — заявил Жириновский. По предложению ЛДПР, все граждане России обязаны будут проходить обязательную операцию увеличения груди в государственных клиниках, за которую они будут платить налогами.

Однако, данное предложение вызвало немедленную реакцию общественности. Многие женщины вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против этого законопроекта. Некоторые мужчины тоже высказали свои опасения, ссылаясь на возможные негативные последствия для здоровья.

Как ожидается, дебаты в Думе будут продолжаться еще несколько недель, прежде чем будет принято окончательное решение по этому вопросу. Однако, уже сейчас можно сказать, что предложение ЛДПР вызовет множество споров и дискуссий в обществе.

—