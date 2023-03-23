 

Среднебюджетный Samsung Galaxy M54 оснащен 108-мегапиксельной камерой, а флагманская функция

23.03.2023, 12:00, Разное
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Смартфон Samsungs Galaxy M54 был представлен в среднебюджетном сегменте. Он является первым, предлагающим поддержку eSIM. Об этом пишет Gizmochina.

Samsung Galaxy M54 оснащен Super AMOLED дисплеем размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+. Он также имеет частоту обновления 120 Гц. За производительность новинки отвечает чип Exynos 1380. Кроме того, смартфон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 или 256 ГБ. Основная камера Galaxy M54s оснащена сенсором 108 МП с поддержкой OIS.

Кроме того, новинка оснащена 8-Мп камерой с ультрашироким углом обзора с поддержкой OIS и макромодулем на 2 МП. 32-мегапиксельная камера selfie расположена на передней панели устройства.Galaxy M54 работает под управлением Android 13 с OneUI 5.1. Он питается от батареи емкостью 6 600 мАч, которая поддерживает 25-ваттную зарядку. Пользователи могут использовать как физические SIM-карты, так и eSIM. Неизвестно, какова будет стоимость новинок.


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