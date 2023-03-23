 

Больше чашки кофе в день может снизить вероятность развития диабета 2 типа на 6 процентов

23.03.2023, 12:00, Разное
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Самый “крепкий” вид кофе, эспрессо или фильтрованный кофе, оказался крепче других напитков. Диабет 2 типа является серьезным заболеванием и может привести к опасным для жизни осложнениям.

Пациентам может потребоваться изменить диету, принимать лекарства или проходить плановые обследования, чтобы оставаться здоровыми. Это может повысить риск развития других заболеваний, таких как инсульт и болезни сердца. Когда речь идет о некоторых заболеваниях, диета часто играет ключевую роль. Исследование показало, что употребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа. Был сделан вывод, что уменьшение воспаления может частично объяснить эту связь”, – рассказывает специально для МедикФорума врач-эндокринолог Антонина Гуреева. Исследование показало, что увеличение количества потребляемого в день кофе на четыре-шесть процентных пунктов снижает риск развития диабета 2 типа.

Самым широко потребляемым напитком в мире является кофе. Проводятся научные исследования, чтобы определить его возможное воздействие на здоровье. Хотя предыдущие исследования связывали повышенное потребление кофе со снижением риска развития диабета 2 типа, механизмы, лежащие в основе этого вывода, остаются неясными. Исследование показало, что различные уровни биомаркеров воспаления связаны с кофе. Диабет 2 типа можно частично объяснить воспалением. Это также может объяснить, почему он так распространен. Эти результаты также могут быть использованы для поддержки дальнейших исследований влияния кофе на хронические заболевания, связанные с воспалением.


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