Российские акции, облигации, ОФЗ и паи находятся под повышенным вниманием правительства

Российские акции, облигации, ОФЗ и паи находятся под повышенным вниманием правительства. Эти ценные бумаги были в собственности до военной интервенции РФ в Украину, а в 2022 году они были переданы российским гражданам по специальной процедуре.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями расширила свои полномочия, разрешив продажу и передачу этих ценных бумаг. Эксперты считают, что ужесточение правил позволит контролировать движение активов и обеспечит дополнительную безопасность производственных предприятий. Меры также исключают активы, которые обесценились за последний год, что угрожает стабильности на финансовых рынках. Чтобы разрешить операции с иностранными ценными бумагами, правительство одобрило поправки в правила работы правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Чтобы избежать оттока иностранных инвесторов и обвала рынка после российской военной интервенции на Украине и последующих санкций, наложенных на развивающиеся экономики, в марте правительство приняло новые поправки к правилам для российских компаний, которые ведут дела с резидентами и недружественными странами.

Каждая сделка должна быть рассмотрена специальной комиссией по правам. Участники сделок должны предоставлять всю информацию о ее предмете и условиях. Новое постановление правительства № 409 от 18 марта вносит изменения в существующий порядок подачи заявок на получение таких разрешений. Он был необходим для детализации в указе президента № 138 от 3 марта 2023 года. Этот указ расширяет ограничения на операции с ценными бумагами, поскольку их не разрешалось продавать после 1 марта 2022 года владельцам из недружественных стран или гражданам России. Это означает, что если раньше разрешение выдавалось только на первоначальную сделку по продаже ценных бумаг недружественным лицам, то теперь власти контролируют все последующие сделки.

Эти ограничения касаются российских акций, российских облигаций (учитываемых в НРД), облигаций российских эмитентов, облигаций федерального займа и инвестиционных паев в паевых инвестиционных фондах. Эти ценные бумаги могут приобретать как граждане России, так и граждане других дружественных стран. Банковские операции потребуют одобрения Банка России, а компании – правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Екатерина Орлова является руководителем юридической практики CM Grace Consultings. По ее словам, эта мера призвана решить сразу две проблемы. Во-первых, она усложняет иностранным банкам проведение операций с российскими филиалами. Во-вторых, усложняет вывод активов резидентов, проживающих в России. Это, в свою очередь, позволяет контролировать их из недружественных стран. Она объясняет, что это также снимает ограничения с российских предприятий, приходящих из более дружественных стран. Они вышли на российскую биржу в надежде получить выгодные условия для будущих продаж.

Другой собеседник “Коммерсанта” на рынке говорит, что введенные ограничения могут быть страховкой от внезапных действий со стороны секьюрити.