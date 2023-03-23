Москвичи выберут в “Активном гражданине” самую красивую из новых станций БКЛ – Собянин

На портале “Активный гражданин” стартует голосование за самую красивую из новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На выбор пользователей портала представлено девять станций: “Марьина Роща”, “Рижская”, “Сокольники”, “Текстильщики”, “Печатники”, “Нагатинский Затон”, “Кленовый бульвар”, “Каширская” и “Варшавская”.

Каждая из станций имеет свои особенности. Так, светящиеся арки на “Рижской” символизируют въездные ворота в Москву, панели на “Варшавской” имитируют городские огни, а напоминающий ткацкий станок потолок на “Текстильщиках” отсылает к истории одноименного района.

Участники голосования могут выбрать до трех станций, уточнил мэр.

Полное открытие Большой кольцевой линии состоялось 1 марта. Пассажиры экономят на передвижениях по городу до 45 минут. Ввод нового пересадочного контура улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области.