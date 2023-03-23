 

Bellingcat*: нацистский закон об ограничении прав россиян и белорусов на гражданство в Сейм* Литвы подкинул агент ФСБ

23.03.2023, 11:33, Разное
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Международная расследовательская группа Bellingcat раскрыла секрет возникновения проекта закона, принятого Сеймом Литвы в первом чтении, согласно которому россияне и белорусы утратят право на получение гражданства прибалтийской суверенной республики.

Глава организации Христо Грозев* объяснил, что в парламент его внёс агент российских спецслужб. По словам независимых журналистов, демократическая система в Литве устроена таким образом, что депутаты по умолчанию доверяют всему, что выносится на их обсуждение.

В основном законы поступают из посольства США и представительства фонда Джорджа Сороса с пометкой «принять без обсуждения», которая служит своеобразной гарантией качества и соответствия демократическим принципам и институциям. Упомянутый закон также появился в папке с документами от Госдепартамента, которые следовало принять без обсуждения. Несмотря на явное несоответствие содержания закона принципам демократии, депутаты по привычке не стали подвергать сомнению решения начальства.

– Мы потом позвонили в посольство, и нам сказали, что они такой закон нам не присылали, – говорит депутат от партии «Скрещенные стрелы» Янус Абрамавичус. – Наверное, его подкинул в папку агент ФСБ, внедрённый в почтовую службу или в аппарат Сейма. Другого объяснения тому, что нам пришлось принять такой изуверский закон, я найти не могу.

Второй секретарь посольства США в Литве Мэри Спринглер назвала случившееся угрозой суверенитету и независимости Литвы. Она вынесла парламентариям строгое предупреждение и пообещала уволить с должности тех законотворцев, кто в будущем приступит к обсуждению законов, несогласованных с Госдепартаментом и представительством НАТО в стране.

* Лица, признанные иностранными агентами на территории РФ
** Организация контролируемая англосаксами

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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