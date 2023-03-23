Наносим над скулой, чтобы создать подтянутый вид: техника макияжа «эффект лампочки»

С помощью макияжа можно выделить красивые черты лица и скрыть недостатки. И самым простым способом сделать это считается контуринг. Способов контурирования лица существует множество. И одним из самых эффективных и действенных считается контуринг «эффект лампочки».

В 2023 г. такой макияж считается очень модным. К тому же «эффект лампочки» позволяет сделать лицо более подтянутым, а его контур — более четким. Такой макияж также делает подбородок более острым, что обязательно стоит иметь в виду.

Техника нанесения: подготовка

Чтобы создать эффект лампочки, сначала подготовьте лицо под макияж. Используйте очищающее средство, затем — увлажняющий крем. При желании перед использованием крема на лицо также можно нанести увлажняющую сыворотку. Такую подготовку стоит проводить тем, у кого очень кожа лица очень сухая.

Консилер

Далее можно приступать к созданию собственного самого “эффекта лампочки”. Нанесите консилер во внутренний уголок глаза, вокруг носа и везде, где вам кажется, что кожа слишком темная. Консилер стоит использовать на два тона светлее кожи лица. Это средство позволит сделать контуринг более выраженным.

Использование контура: подтягиваем линию подбородка

Далее возьмите темный контур и подкрасьте мягкой кисточкой области под скулами вверху (там, где обычно наносят румяна). Тот же самый контур нанесите по линии роста волос на лбу широкой полосой. На кисть набирайте не слишком много контура.

Затем можно приступать собственно к подтяжке линии подбородка. Нанесите контур под скулами внизу, закрасив всю область под подбородком. Следите за тем, чтобы контур не заходил на шею. Часть контура должна зайти вверх на скулы.

Контуринг лица

Возьмите тонкую кисть и нанесите темный контур по носу двумя полосками на небольшом расстоянии друг от друга по всей длине. Высветлите консилером бока носа и центр между темными полосками. Аккуратно, легкими движениями разотрите кисточкой.

Нанесите темный контур по контуру губ и разотрите таким образом, чтобы получилась легкая тень. Карандаш в этом случае использовать не рекомендуется. Легкую тень с его помощью создать будет невозможно. При использовании контура, вокруг губ важно создать едва заметный эффект припухлости.

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Тональный крем

Поверх созданного таким образом контуринга нанесите свой любимый тональный крем тонким слоем. При нанесении используйте мягкую кисть. Ваши движения должны быть очень легкими, чтобы не нарушить созданное ранее.

После того как крем будет распределен по лицу, возьмите большую кисть для основы и аккуратно растушуйте его еще сильнее, создавая однородный цвет с темными и светлыми участками, лишь слегка отличающимися по тону.

После того как тональный крем будет растушеван, визуально ваше лицо начнет «светиться». «Эффект лампочки» готов. Теперь можно приступать к нанесению декоративного макияжа.

Полезный совет

При создании такого макияжа очень важно правильно подобрать консилер и контур по цвету. Стилисты рекомендуют не бояться смешивать разные оттенки этих средств. Таким образом можно получить цвета, идеально подходящие для своего типа и оттенка кожи.

Сразу сделать идеальный «эффект лампочки» может быть и не получится. Но со временем несложно будет набить руку и научиться создавать наиболее подходящий к своему лицу макияж. К примеру, контур внизу можно наносить, заходя на скулы высоко или чуть пониже. В зависимости от типа лица это позволит визуально максимально «подтянуть» подбородок.

Декоративный макияж

Чтобы макияж смотрелся еще более гармоничным, на заключительном этапе можно подчеркнуть темно-коричневыми тенями верхнюю и нижнюю линию ресниц. Тушь в таком макияже лучше использовать придающую объем.

Тени на веки можно нанести любым способом. Чтобы оживить лицо, рекомендуются также румяна. Однако подойдут в этом случае только кремовые оттенки румян.

Губы перед нанесением помады допускается подчеркивать контурным карандашом. Помаду стоит использовать также оттенков, близких к кремовому. Для губ в макияже “эффект лампочки” обязательно следует использовать блеск.

На заключительном этапе можно усилить контур вокруг носа бронзером. . Чтобы визуально собрать макияж воедино, в качестве последнего штриха следует использовать пудру.