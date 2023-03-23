Джорджина Родригес раскрыла новые подробности знакомства с Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016 году. В новом интервью возлюбленная титулованного футболиста раскрыла некоторые подробности той знаменательной встречи. Девушка стала гостьей шоу El Hormiguero, в эфире которого призналась, что влюбилась в спортсмена “с первого взгляда”. Впервые Джорджина и Криштиану встретили друг друга в магазине Gucci в Мадриде.

Когда я его увидела, он был таким красивым, мне было стыдно смотреть на него, — сказала она ведущему.

В этот день коллега Джорджины приболел, и девушке пришлось заменить его в бутике. После того, как модели удалось освободиться, у магазина вместе с другом и старшим сыном ее уже ждал Криштиану.

Скажем так, у меня в животе порхали бабочки. Иногда, когда мы ужинаем дома, я смотрю на него и думаю: “Как же мне повезло, что он выбрал именно меня для создания этой замечательной семьи”. Я ложусь спать очень счастливой, — призналась 29-летняя модель.

На днях стриминговый сервис Netflix выпустил реалити-шоу “Я — Джорджина”, которое рассказывает о жизни возлюбленной Криштиану Роналду. Шесть эпизодов по 40 минут показывают жизнь модели, матери и трендсеттера. В кадре — повседневные дела девушки: встречи с друзьями, путешествия, светские мероприятия и домашний быт. В одной из серий Джорджина откровенно рассказала о нескольких выкидышах, которые она пережила будучи в отношениях с португальским футболистом.