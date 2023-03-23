Племянница принцессы Дианы леди Амелия Спенсер вышла замуж

Радостное событие в доме аристократов Спенсеров. 30-летняя леди Амелия, дочь Чарльза Спенсера и племянница принцессы Дианы, сочеталась узами брака со своим возлюбленным, агентом по недвижимости Грегом Маллетом. Торжество прошло 19 марта на вершине горы неподалеку от Кейптауна, Южная Африка, где и познакомились влюбленные, будучи еще студентами. На церемонии присутствовали друзья жениха и невесты, а также ближайшие родственники Амелии: сестра-близнец Элиза, старшая сестра Китти, которая летом 2021-го тоже вышла замуж, и младший брат Сэмюэль. Свадебными фото гости поделились в социальных сетях.

Это так много значит для меня — выйти замуж здесь, — рассказала Амелия британскому HELLO!. — Мы росли здесь вместе последние 14 лет, и все самые счастливые моменты нашей с Грегом совместной жизни прошли здесь. Теперь это еще более особенное место.

В качестве свадебного наряда Амелия выбрала элегантное шелковое платье с открытой спиной, напоминающее то, что Меган Маркл надевала перед свадьбой с Гарри в 2018 году. Автором того образа герцогини Сассекской выступила Стелла Маккартни.

Леди Амелия Спенсер и Грег Маллет — успешный риелтор и племянник знаменитого южноамериканского тренера по регби Ника Маллета — познакомились в Университете Кейптауна. Предложение руки и сердца Амелии Грег сделал в июле 2020-го. До помолвки молодые люди встречались более 10-ти лет. А летом 2021 года они сообщили о том, что вместе переезжают из ЮАР в Великобританию.

Чарльз Спенсер, виконт Элторп — младший брат Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, и крестник королевы Елизаветы II. Последние годы он осуществляет меценатскую деятельность и является покровителем нескольких благотворительных и общественных организаций, а также пишет книги и мемуары (когда Диана была жива, он работал журналистом, в том числе телеведущим). Дети Чарльза и племянники Дианы — в трех браках у него родилось пять дочерей и двое сыновей — редко попадают в ленты новостей и особенно не дают поводов для этого.