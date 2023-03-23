 

Менее чем за один квартал расходы россиян на смартфоны выросли до 35 процентов

23.03.2023, 10:40, Новости дня
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Россияне стали тратить на смартфоны на 10-35% больше в период с декабря 2022 года по март 2022 года. Как сообщают “Известия”, об этом рассказали представители рынка.

Представитель российской розницы рассказал, что средний чек за смартфон в РФ за март месяц был на 21,5 тысячи рублей больше, чем в декабре 2022 года. С января этот показатель вырос на 35%, пишет “Ситилинк”. Представители ритейлеров также отметили, что в январе и феврале россияне в подавляющем большинстве выбирали недорогие устройства. Однако перед праздниками 23 февраля и 8 марта они предпочли более дорогие смартфоны. Это также повлияло на статистику.

Стоимость смартфонов для россиян в РФ в прошлом году составила 19,2 млн рублей, что значительно меньше, чем в 2021 году. Причиной этого является окончание официальных поставок крупных международных брендов, включая Samsung и Apple, которые продавались по высоким ценам. Эти модели были заменены более доступными китайскими моделями.

На российском рынке растет спрос на дорогие гаджеты от мировых брендов. Они ввозятся в Россию через параллельный импорт. К концу 2022 года компания Apple занимала четвертую позицию на российском рынке смартфонов, а по состоянию на март она переместилась на третье место. Покупатели также обращают больше внимания на модели более высокого класса из-за их лучшего качества и более длительного срока службы.


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