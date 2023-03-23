 

Доктор Шаповаленко: Диабет может вызывать постоянное чувство голода

23.03.2023, 10:40, Разное
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Доктор Татьяна Шаповаленко, рассказал, что полезно следить за уровнем сахара в крови, когда аппетит и голод постоянны. Как эксперт по здоровью Александра Мясникова доктор Шаповаленко ответила на вопросы гостей о голоде.

Она сказала, что после еды чувствует себя сытой. Доктор Шаповаленко заявила, что при таком состоянии необходимо проверять уровень сахара в крови. Уровень глюкозы в крови проверяется как утром, так и в течение дня натощак. Также важно определить, есть ли толерантность к глюкозе или преддиабет. По словам врача, постоянное чувство голода или слабость могут указывать на проблемы с синтезом инсулина, а именно это может привести к диабету.

Татьяна Шаповаленко напоминает, что диабет может быть вызван наследственной предрасположенностью. Людям, в семье которых есть больные диабетом, следует быть более внимательными к возможности развития симптомов заболевания.


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