 

Доктор Хомяков назвал переохлаждение головы одной из основных причин инсульта

23.03.2023, 10:40, Разное
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Российский врач Сергей Хомяков предупредил, что не стоит спешить отказываться от шапок из-за непредсказуемой погоды.

Доктор Хомяков заметил, что россияне привыкли ходить без шапок, когда температура весной всего на пару градусов выше нуля. Даже если погода недостаточно теплая, все равно рекомендуется иметь хотя бы шапку. Эксперты подчеркнули, что переохлаждение может произойти, когда на улице холодно, особенно при холодном ветре. Хомяков утверждает, что локальное переохлаждение может привести к снижению иммунной функции и инфицированию органов в голове.

По словам врача, “отсутствие шапки может вызвать неврит и обморожение ушей, синусит и средний отит”. пояснил “Известиям” врач. Доктор Айала также сообщил, что переохлаждение может привести к инсульту. Подкожная жировая ткань на верхней части черепа тонкая, поэтому при понижении температуры сосуды головного мозга легко сужаются. Это может привести к скачкам артериального давления и, в некоторых случаях, даже к инсульту. Сергей Хомяков говорит, что головные уборы должны соответствовать погоде. Не обязательно одеваться слишком тепло. Важно не сдавливать голову шапками. Можно повредить волосы и вызвать повышенное потоотделение, если сделать шапку слишком тесной или теплой.


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