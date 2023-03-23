 

40% отказов: эксперты выявили проблему в новостройках Москвы

23.03.2023, 10:33, Новости дня
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Столичный рынок недвижимости растет семимильными шагами. Многомиллионный мегаполис, открывающий для своих жителей массу возможностей и перспектив, притягивает как россиян из других регионов, так и иностранцев. В Москве сегодня можно найти квартиры в самых разных ценовых категориях, однако в новостройках есть серьезная проблема.

Ситуацию на столичном рынке изучили эксперты по недвижимости, сообщает газета “Известия”. По их данным, в подавляющем количестве новостроек мегаполиса не предусмотрены балконы. Специалисты подчеркнули, что в 40% потенциальных покупателей готовы отказаться от недвижимости без лоджии или балкона.

Результаты исследования показали, что 22% граждан используют балкон для хранения вещей. Стольким же респондентам он нужен как зона отдыха или спорта на свежем воздухе. 28% опрошенных не смогли определиться, для чего им нужен балкон, однако настояли на его необходимости.

При этом лишь в 23% новых объектах недвижимости в Москве предусмотрены балконы или лоджии. По словам экспертов, застройщики отказываются от них из-за пониженного коэффициента расчета стоимости жилья, иными словами, это просто невыгодно. В некоторых случаях балконы не вписываются в архитектурную концепцию здания.

Специалисты по недвижимости напомнили, что балконы и лоджии стали особенно актуальны в период пандемии коронавируса, когда из-за санитарных ограничений использовались как единственный способ выйти на свежий воздух.


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