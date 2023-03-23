 

Самые вкусные постные крем-супы: тыквенный с карри, кукурузный с попкорном, грибной с ячменем

23.03.2023, 9:14, Разное
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Среди ресторанных овощных супов есть два бесспорных лидера – минестроне и тыквенный крем-суп. Поскольку мы говорим только о пюреобразных супах, обратимся ко второму из них. Шеф-повар ресторана Onest Мирко Дзаго добавил к тыкве пряный кориандр и тыквенные семечки. Гаяне Бреиова в Gayanes представила ее в четырех формах: пюре, соломка и чипс из плоти тыквы и семечки из ее нутра. Шеф ресторана ближневосточной кухни Maroon соединил тыкву с морковью, «усилив» их обилием специй и хрустящими сухариками. В «Публике» тоже совместили два оранжевых овоща, но сделали суп очень сытным, добавив к тыкве с морковкой обжаренные цуккини, белые грибы и миндальные лепестки.

OnestGayane’sMaroon

Шеф Lark Café Александр Аношкин поставил на сдержанной от природы тыкве яркий азиатский акцент с помощью кокосового молока и тофу. В ресторанах «Рыбной мануфактуры» наваристый тыквенный суп тоже приготовили на кокосовом молоке, как и в LureMe, где в нем есть также карри и кедровые орехи. А неутомимый гастроизобретатель Артем Мартиросов в Black Thai специально для поста создал крем-суп из белой тыквы с кокосовой эспумой на перечной пасте.

Lark Cafe“Рыбная мануфактура”LureMeBlack Thai

Очень впечатляюще, хотя и нечасто, в постных меню выступает кукуруза. В мясном (не к посту будет сказано) ресторане 800

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C Contemporary Steak бренд-шеф Сергей Балашов предлагает кукурузный суп с попкорном и шисо с солью. В Grace Bistro бренд-шеф Владимир Чистяков обратил взор в сторону Азии и добавил в кукурузный суп тофу. А в Rocky2 они с шефом Алексеем Волковым пошли еще дальше: там крем-суп из кукурузы по-паназиатски приправлен карри и сдобрен кокосовым молоком и кремом из кешью с киноа.

800oC Contemporary SteakGrace BistroRocky2

Играют в пост и другие продукты. Например, в Christian, помимо томатного супа с воздушным рисом и супа-пюре с белыми грибами и ячменем есть кокосовый бабл-суп с шариками из натуральной тапиоки и авокадо. В Lumicino подают крем-суп из корня сельдерея с кокосовым молоком и вешенками. А в ресторанах «Урюк» поступили в соответствии с традициями Востока: даже еда без мяса должна быть максимально сытной – так что наваристый суп с белыми грибами и овощной поджаркой подается с постным майонезом, а оттого вполне самодостаточен для обеда. Однако, наш любимец – менее калорийный суп из печеных перцев.

ChristianLumicino“Урюк”


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