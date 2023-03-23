Индиец, недоучившийся в школе, создал вечный карманный календарь

Пожилой индиец из города Коимбатур создал вечный карманный календарь. Как передаёт NTD, он состоит из 24 страниц и рассчитан на два миллиарда лет. Примечательно, что автор календаря даже не доучился в школе.

Вечный карманный календарь создал пожилой индиец из Коимбатура. Календарь состоит из 24 страниц и рассчитан на два миллиарда лет. Разработка получила награду правительства штата Тамилнад.

60-летний Мунирадж — бывший корректор. В школе недоучился. Однажды мужчина пытался определить день недели какого-то события в 1988 году, который был високосным.

МУНИРАДЖ, изобретатель вечного календаря: Именно тогда я увидел закономерность в смене дат и дней недели. Я выяснил, что каждое столетие даты сдвигаются назад на день, а в високосный год разница больше ещё на один день.

Сначала индиец изобрёл календарь на 30 страниц. Позже его усовершенствовал и сократил. Мунирадж надеется, что его разработка поможет в изучении движения планет.

Первые вечные календари начали создавать ещё в начале прошлого тысячелетия. Их делали в виде таблицы. Также были дисковые.

Дата выхода в эфир 21 марта 2023 года.