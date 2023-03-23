 

Россиян предупредили о новой схеме кражи адресов электронной почты

23.03.2023, 9:06, Новости дня
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Специалисты “Лаборатории Касперского” раскрыли новую фишинговую стратегию с использованием серверов SharePoint. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к логинам и паролям для различных учетных записей электронной почты, включая Yahoo! Об этом “Газете.Ru” рассказали в компании.

Эта схема направлена на сотрудников компаний по всему миру, в том числе и в России. Злоумышленники рассылают уведомления, используя фишинговые ссылки для SharePoint – программного обеспечения, организующего совместную работу. Это позволяет обойти спам-фильтры и особенно полезно, если SharePoint используется ежедневно. Эксперты “Лаборатории Касперского” прошлой зимой обнаружили более 1,6 000 таких писем. Эксперты считают, что это самая большая опасность в данной схеме. Фишеры не только скрывают ссылку на сервер SharePoint, но и передают ее через механизм уведомлений. Microsoft сделала возможным доступ внешних пользователей к корпоративному файлу SharePoint. Злоумышленник может получить доступ к серверу SharePoint, используя ту же или другую технику фишинга.

После того как получатель нажимает на ссылку, сервер SharePoint переводит его на сервер, где открывается файл OneNote. Файл внутри выглядит так же, как и другое уведомление электронной почты. Он также содержит значок, который получатель интерпретирует как дополнительный шаг для загрузки данных. На самом деле это мошенничество.

Эта фишинговая афера очень опасна, поскольку уведомление приходит от имени законных услуг реальных компаний. Однако есть и тревожные сигналы. Неизвестно, кто отправил файл. Следует избегать файлов, переданных незнакомыми людьми. Во-вторых, неизвестно содержимое файла. Законные получатели обычно сообщают, какой файл они получили и почему. Вас направят на другой сайт для получения файла. Это не связано с организацией-жертвой.

Роман Деденок из “Лаборатории Касперского”, аналитик спама, отмечает, что файл предположительно был сохранен на серверах SharePoint и имитирует OneDrive.


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