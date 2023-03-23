Доктор Хухрев выявил две опасные для жизни формы кашля

Алексей Хухрев, терапевт, рассказал, что кашель с выделением крови – один из самых смертельных. К наиболее смертельно опасным видам кашля относятся кашель с кровью и приступообразный кашель.

Врач может наблюдать пациента с коклюшем или хроническим кашлем. Это заболевание может вызвать сильные приступы кашля, которые могут привести к рвоте и неспособности человека бросить курить. Такой кашель может привести к инсульту или геморрагии мозга. Алексей Хухрев высказался о кровохарканье и предупредил, что при появлении кашля важно немедленно обратиться к врачу. Кровохарканье может быть опасным. Специалист пояснил “Москве 24”, что это может быть опухоль, туберкулез или другая проблема в легких.