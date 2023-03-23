Аналоговнет! Т-54 вместо “Арматы”

Группа независимых расследователей опубликовала полученные от источника фотографии и видеозаписи железнодорожного состава с танками, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России.

На платформах – снятые с консервации танки Т-54, разработка которых началась еще перед окончанием Второй мировой войны. До этого самыми старыми из танков, которые армия РФ использует против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года.

На фотографиях эшелона с военной техникой, попавших в распоряжение военных аналитиков, есть как Т-54, так и танки, которые могут быть его поздними версиями или танками Т-55.

Они утверждают, что состав недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков (1295 ЦБРиХТ, в/ч 42718). Это не первый случай, когда танки снимаются с консервации на этой базе и отправляются в Украину: в октябре в Екатеринбурге попал на видео эшелон с танками Т-62М(В), который тоже отправился из Арсеньева. О том, что в Арсеньеве наряду с относительно современными танками Т-80БВ и Т-72Б хранились Т-62М(В), свидетельствуют фотографии, сделанные корреспондентом РИА “Новости” в 2018 году.

Фотографии танков Т-54 и Т-55 на базе в Арсеньеве можно найти в сообществе служивших там военных в социальной сети “ВКонтакте”. Снимки опубликованы в 2010–2011 годах. Отличить один танк от другого можно по грибовидному колпаку вентиляции: в Т-55 его убрали, чтобы защитить экипаж от радиоактивной пыли в случае ядерного взрыва.

Аналитики также изучили общедоступные спутниковые фотографии базы хранения в Арсеньеве и снимки, доступ к которым журналисты получили с помощью сервиса Planet.com. На фото видны открытые площадки для хранения техники и ангары. Из снимков следует, что не ранее 12 июля и не позже 2 октября 2022 года базу покинул как минимум 191 танк (вероятно, в основном Т-62). Как полагают расследователи, в реальности это число может быть выше, поскольку машины, лучше всего подготовленные к боевому использованию, обычно находятся в ангарах и зафиксировать их отправку сложно.