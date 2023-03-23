 

Мнение: Смерть волшебника

23.03.2023, 8:20, Разное
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Не Чуров, но фотка понравилась

По поводу смерти Чурова нужно, наверно, сказать одно: еще его отставка доказала, что обвинения и ненависть в его адрес со стороны всех людей доброй воли были, в сущности, беспочвенными… потому что после его ухода из ЦИК не изменилось ровным счетом НИЧЕГО. А если точнее – стало даже еще хуже. Ну, взять хотя бы “выборы” губернатора Приморского края в 2018 году, которые провели аж в три тура, причем победителя второго тура не допустили до участия в третьем – и знаете, на каком основании?! На том основании, что он не прошел муниципальный фильтр! Где это видано? “При Чурове такого не было!”

Ну а уж про ту феерию, что устроили в 2021 году на “выборах” депутатов Государственной Думы по округам в Москве, Чуров бы и помыслить не мог. Те 148%, в которых его обвиняли в 2011 году – детские шалости в сравнении с чудесами “электронного голосования”, которое устроил ЦИК в 2021, ровно 10 лет спустя. Виданое ли дело: проходит голосование (не в один, а в три дня – Чурову такая ересь в голову не приходила), люди приходят на участки, голосуют – опп-ля, по всем московским округам с треском пролетают все (!!) кандидаты “Единой России”, везде побеждает всякий сброд из других партий.

Потом – пауза на сутки. Объяснение само по себе потрясает – пауза взята… для подсчета результатов электронного голосования! Избирком объявляет такую диковинную причину абсолютно на голубом глазу, как будто так и надо – чтобы вручную, сортируя бюллетени по старинке, считали быстрее, чем современными типа компьютерами. Но вот через сутки выносят всё-таки результаты “электронного голосования”, и – опп-ля два раза: “электронка” полностью переворачивает результаты, и по всем округам уже побеждают представители ЕР. Прямо по Евангелию от Матфея (не от Панфиловой!) – “И последние станут первыми!”

Мог ли Чуров заниматься такой наглостью?

Так что – прости нас, Чуров. Мы возводили на тебя напраслину, называли тебя “Волшебником Хоггвартса”, обвиняли тебя в фальсификациях… Но если ты ушел, а фальсификации в результате только утроились – значит, ты точно не был их виновником. Мы обвиняли не того. И не тех.

Виноваты, оказывается, не те, кто считает. А те, кто всё это терпит.

Источник: Размышления вольного социолога


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