 

Власти Великобритании не разрешили поджигателю Корана въезд в страну

23.03.2023, 8:00, Новости дня
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Великобритания запретила датско-шведскому политику Расмусу Палудану въезд в страну после его обещания снова сжечь Коран, пишет Nya Dagbladet. Кроме того, датско-шведского политика и провокатора занесли в чёрный список. Власти считают, что приезд этого гражданина не «поспособствует общественному благу».


AP

Поездка в Великобританию критично настроенного к исламу датско-шведского политика и провокатора Расмуса Палудана была отменена. Ему отказали во въезде в страну и внесли в чёрный список. Ранее Палудан объявил, что планирует приехать в британский город Уэйкфилд для того, чтобы сжечь Коран накануне начала мусульманского священного месяца поста Рамадан, пишет Nya Dagbladet. 

По мнению министра безопасности Великобритании Тома Тугендхата, приезд датчанина не «поспособствует общественному благу». Издание напоминает, что в последний раз Палудан сжёг Коран возле посольства Турции в Стокгольме в январе. Происшествие вызвало особенно резкую реакцию турецких властей и было воспринято как ещё одна причина не принимать Швецию в НАТО. Когда позже Палудан подал заявку на проведение очередной акции по сожжению Корана у посольства Ирака, полиция Стокгольма совместно со службой государственной безопасности Швеции отказали ему.

Уэйкфилд привлёк внимание британских СМИ после того, как 14-летнему мальчику-аутисту угрожали смертью, потому что он уронил Коран на пол, причинив незначительные повреждения книге. Говорят, что ему пришлось носить книгу с собой в качестве наказания за проигрыш в компьютерной игре Call of Duty другим ученикам. Всё это привело к слухам, что Коран был осквернён или сожжён. Директор школы позже осудил мальчиков, а руководство учебного учреждения отстранило от занятий четырёх учеников. Мать 14-летнего подростка также была вынуждена извиниться перед мусульманами, которых случившееся оскорбило, пишет Nya Dagbladet.


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