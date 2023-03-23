Учёные опасаются, что искоренить питонов во Флориде уже не получится

По оценкам экспертов Геологической службы США, активный рост популяции бирманских питонов в южной части штата Флорида представляет собой «одну из самых неразрешимых» проблем в мире по борьбе с распространением инвазивных видов. Хотя бирманские питоны были обнаружены в Национальном парке Эверглейдс ещё в конце 1970-х годов, попытки ограничить их численность начали предприниматься относительно недавно, что осложняет задачу, пишет Fox News.



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Популяция бирманских питонов во Флориде стремительно растёт, что вызывает беспокойство среди исследователей, сообщает Fox News. Как считают эксперты из Геологической службы США (USGS), отсутствие точных данных из-за сложности обнаружения питонов затрудняет точную оценку их численности, однако проблема приобретает всё более серьёзный характер.

В отчёте по итогам исследования, который был опубликован ранее в этом году, специалисты Геологической службы США предупреждают, что бирманские питоны, активно распространяющиеся в южной части штата Флорида на протяжении уже нескольких десятилетий, представляют собой «одну из самых неразрешимых» проблем в мире, когда речь идёт о попытках ограничить численность инвазивных видов.

«Хотя для отлова питонов в южной части Флориды использовалось множество методов, многие из существующих инструментов не удалось тщательно оценить, во многом из-за сложности обнаружения питонов», — поясняется в документе. Эксперты также предупреждают, что, вполне вероятно, искоренить питонов полностью будет невозможно, говорится в статье.

По имеющимся данным, бирманские питоны были обнаружены в Национальном парке Эверглейдс ещё в 1979 году. Предполагается, что всё началось с нескольких змей, случайно попавших в дикую природу от торговцев экзотическими домашними животными, после чего они начали активно распространяться на территории парка и близлежащих районов в южной части Флориды.

В частности, бирманские питоны были обнаружены в округах Бровард и Палм-Бич, а также продолжают распространяться севернее, в таких районах, как Форт-Майерс и окрестности озера Окичоби. Но лишь примерно к началу 2000-х годов подтвердившиеся факты активной репродукции и роста их популяции побудили местные власти признать этих змей «инвазивным видом», поясняется в статье.

В то же время точная их численность, темпы размножения и продолжительность жизни до сих пор неизвеста, потому что необходимые исследования для более точных оценок на основе телеметрии довольно сложны с точки зрения логистики и финансов. В новом отчёте приводятся результаты более 250 исследовательских программ, а также рассматриваются различные способы, направленные на то, чтобы замедлить их «вторжение» в дикую природу Флориды, где у них фактически нет естественных врагов.

«Однако их выживаемость, предположительно, довольно высокая, потому что взрослые бирманские питоны в южной части Флориды достигают таких размеров, что большинство хищников не могут их убить», — отмечают эксперты. Самый большой питон, обнаруженный во Флориде, по официальным данным, был почти 19 футов в длину и весил 214 фунтов.

При этом змея несла 122 яйца, что также можно считать рекордом, говорится в статье. В среднем обитающие во Флориде питоны откладывают обычно от 11 до 84 яиц, хотя, как сообщается, более крупные особи иногда несут и больше.

Чтобы более точно отслеживать местоположение и перемещения питонов, исследователи начали оснащать устройствами GPS-слежения мелких млекопитающих, таких как еноты и опоссумы, которые обычно служат пищей для питонов. Спустя примерно пять месяцев после начала исследований было обнаружено, что один из ошейников, который был надет на опоссума, перестал подавать сигналы движения, что привело экспертов к выводу о гибели животного.

Однако спустя несколько часов сигналы начали поступать вновь, и это дало основания предположить, что опоссума проглотил питон. После этого исследователям потребовалось ещё около месяца, чтобы найти точное местоположение трекера, пока змея двигалась в лабиринте пещер Ки-Ларго и обратно.

И когда это наконец удалось сделать, они обнаружили там самку питона длиной 12 футов и весом около 66 фунтов, внутри которой была масса яичных фолликулов, сообщается в статье. Причём это была лишь одна из большого количества змей, которые обитают в окрестностях и продолжают активно размножаться.

Пытаясь ограничить их популяцию, власти штата организуют в октябре ежегодную акцию под названием Florida Python Challenge, в ходе которой энтузиасты находят и уничтожают питонов. В прошлом году в рамках такой акции удалось убить 231 змею. Однако такими методами вряд ли получится остановить стремительный рост популяции бирманских питонов во Флориде, полагают эксперты. «Полное искоренение питонов в южной части Флориды, вероятно, невозможно», — говорится в отчёте.

По оценкам специалистов Геологической службы США, для подавления популяции питонов даже в местных масштабах потребуется серьёзная «стратегическая координация исследователей, землеустроителей, финансирование, работа с общественностью, внедрение нескольких различных дополнительных инструментов», а также тщательная оценка всех используемых методов на предмет их эффективности, заключает Fox News.