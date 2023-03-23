Мнение: О рукотворном π-це… Зачем закапывать себя ещё глубже?

Чем бы ни закончились текущие события, она уже не будет прежней. Если вообще сохранится, а не распадётся под грузом экономических и геополитических проблем. Большинство из которых создала и даже оплатила себе сама, на радость заокеанскому «партнёру».

Вообще, это, наверное, национальный спорт такой — упорно создавать себе проблемы, а потом задорого их преодолевать, либо… Либо вообще не суметь преодолеть по итогу. И уже #скоро итог станет понятен…

Хотя, с точки зрения упомянутого «спорта», правильнее говорить — интернациональный. Потому что она — это Европа. С виду бойкая старушка, закапывающая сама себя.

По данным аналитиков, в Европе наблюдается расширение СПГ инфраструктуры на фоне сохранения энергетического кризиса вследствие российско-украинского конфликта и «ответных» европейских санкций против РФ. Всё это привело к сокращению поставок газа контрактным потребителям в Европе. Европейский эталон цены на природный газ TTF, составлявший в сентябре 2021 года 30 евро за мегаватт-час, в августе 2022 года впервые вырос до более чем 300 евро за мегаватт-час. Сейчас #цены ниже, но всё равно страшно далеки от докризисных, в том числе из-за сознательного отказа #ЕС от прежнего «надёжного поставщика» из РФ.

Да, зависимость Европы от российского газа значительно сократилась в результате увеличения поставок СПГ и снижения спроса под давлением ограничительных мер и запредельных цен. Но это потребовало быстрого расширению инфраструктуры СПГ в некоторых странах ЕС. Германия, Нидерланды, Франция и Греция присоединились к списку стран с планами строительства новых плавучих хранилищ и регазификационных установок (FSRU), а Финляндия и Эстония договорились о совместном проекте по разработке проекта FSRU. Однако эксперты предупреждают: существует большой риск того, что все эти новые и дорогие терминалы СПГ не понадобятся в будущем, превратившись в невостребованные активы.

Похоже, их предупреждения сбываются. Согласно подсчётам латвийского аналитического центра IEEFA, европейские страны строят «слишком много» СПГ-терминалов. Если все текущие инфраструктурные планы будут реализованы, то совокупная мощность таких терминалов в Великобритании, Норвегии, Турции и ЕС превысит 400 млрд кубометров. В то же время спрос на природный газ в Евросоюзе упал и продолжит снижаться, поскольку всё большую долю в европейском энергобалансе будут занимать возобновляемые источники энергии. Из-за этого потребность в природном газе в Европе уже к 2030 году может составить всего 150 млрд кубометров.

По мнению IEEFA, вложения в переход с трубопроводного газа на СПГ — это «самый дорогой и ненужный страховой полис в мире». Ожидается, что наибольшее несоответствие между потребностями и мощностью СПГ — около 50 млрд кубометров — сложится в Испании. Соответствующий расчёт для Великобритании — 40 млрд, Франции — 14 млрд и Италии – 10 млрд кубометров избыточных мощностей по приёму СПГ, за которые сейчас их экономики платят высокую цену, фактически «закапывая» колоссальные деньги в ненужных стройках.

И это лишь один пример нерационального экономического поведения под влиянием эмоций и геополитики. ЕС сейчас активно вкладывает огромные средства в реанимацию ВПК и производство различных вооружений, которые, вероятно, уж в скором будущем не потребуются. «Все конфликты заканчиваются за столом переговоров» © И, похоже, нынешний не станет исключением, как бы ни были сейчас непреклонны «ястребы» в Киеве. По большинству прогнозов, едва ли всё продлится больше года-полутора: как раз к тому моменту, когда стрельба прекратится, а баталии перейдут в дипломатическую плоскость, европейский военпром «раскочегарится». И куда потом девать его продукцию?

Меж тем швейцарский банковский кризис и французские «пенсионные» протесты показывают, что в Европе и своих проблем выше крыши. Более того, они обостряются на фоне всеобщей увлечённостью борьбой с «российской агрессией» и отвлечения на неё новых и новых ресурсов, а противоречия внутри ЕС тоже не становятся меньше.

Похоже, Европа организует себе неслабый новый политический и экономический кризис?

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