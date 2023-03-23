Мнение: Теория украинства

Американский программист-проектировщик Юрий Панчул родом с Украины, хотя в Америке живет и работает уже около 30 лет. Как пишут – “родился в Киеве, студенческие годы провел в Москве, а в возрасте 20 лет улетел в Калифорнию”. В общем, он такой аналог Вадима Ольшевского, только тот из Молдавии и математик, а этот с Украины и программист. Но оба в Штатах чрезвычайно успешны. И вот Панчул сегодня пишет у себя в ФБ про “план Макфола”:

“Макфол на своем вебсайте написал про условия мирного соглашения, на что я оставил ему следующий коммент:

Любое мирное соглашение, которое включает в себя передачу Крыма Украине и принуждение жителей Донбасса подчиниться украинскому закону о языке – является нечестным по отношению к жителям этих территорий. Почему?

Представьте, что к власти в Калифорнии пришли бы люди, которые бы сделали испанский язык единственным государственным языком, заставляли бы всех заполнять налоги и заключать контракты о продаже недвижимости только на испанском, перевели бы все школы на испанский, ставили бы везде статуи конкистадоров и убрали памятник Джеку Лондону из Окленда.

Предувеличение? Нет. Согласно википедии, примерно треть населения Украины в переписи 2001 года идентифицировала русский как свой родной язык. Де-факто цифра еще больше. Согласно исследованию Gallup Polls 2008 года, процент населения Украины, который предпочитал общаться на русском в 2008 году был 82% (!) Как они это установили? Gallup не спрашивал “на каком языке вы говорите дома?” Gallup устраивал опросы на не-языковую тему, давал формы на нескольких языках и подсчитывал, какой процент овечающих выберет какую форму. 82% использовали формы на русском. Это значит, что даже те, кто говорят в опросах “мой родной язык украинский”, потом идут домой и пока никто не видит, говорит на русском. Даже Зеленский и Порошенко.

Тут часто следует возражение, что вот в США иммигранты выучивают английский, почему бы русскоязычным украинцам не перейти на украинский? Разница заключается в том, что иммигрант в США делает свой выбор. А в случае Украины неродной украинский язык навязывается в том числе людям, которые жили на Украине всегда.

Это очень жесткая форма культурной дискриминации и это главная причина, почему, с моей точки зрения, точки зрения человека который вырос на Украине, современная Украина не является демократическим государством, а является государством авторитарным” (Юрий Панчул).

Логика у Юрия, безусловно, бронебойная – я, собственно, сам нечто похожее и писал постоянно на протяжении последних 15 лет. Возразить на это по существу самим украинцам нечего, кроме разных нечленораздельных воплей и неловких попыток заболтать тему – однако

если всё так (а это безусловно так, по крайней мере было – те же “82%” русскоязычных американцы не с потолка взяли) – то почему украинцы не сдаются? Почему такое ожесточенное, даже отчаянное сопротивление?

Как советует в таких случаях Пуаро Агаты Кристи – отбрасывайте все противоречащие фактам предположения, и то, что останется, и будет верным, каким бы диким и невероятным оно не казалось. В случае Украины ответ, похоже, один: дело в том, что эти 82% на самом деле ХОТЕЛИ… сменить свой язык. Кажется невозможным – примерно как робот захотел бы сам себе поменять прошивку. А тут еще и массово, население целой страны!

Я лично, сам – не мог в такое поверить. Но это единственно адекватная гипотеза. Сейчас-то уже как спорить – люди жизнями платят. Год подряд. Стало быть – реально, в массе русскоязычная страна (ну, может, не на 82, но на 55-60% уж точно) на самом деле волевым усилием меняла себе прошивку, учила ЧУЖОЙ, в сущности, язык. Истово. Вопрос – ЗАЧЕМ??

А чтобы отличаться. То есть (еще раз приготовьтесь, чтобы не хватил удар) – чтобы не быть русскими. Опять-таки – зачем?! И вот тут просто – а чтобы не перейти под власть Москвы. Язык – как главный маркер: “МЫ ДРУГИЕ”. “Мы – не вы”.

Самое главное в этом всём – то, что, по всей видимости, это было действительно, за не таким уж большим исключением, ОБЩИМ убеждением. Просто одни придерживались его активно, а другие – пассивно, но одобряло – большинство. Причем – что опять же показала уже вне сомнения СВО – ДАЖЕ на Восточной Украине. “Мы хотим от вас отличаться, потому что не хотим вам подчиняться”. Чем же отличаться, если мы практически одинаковые?? ЯЗЫКОМ.

Вот это и есть формула всего происходящего.

И это, видимо, свойство тамошней почвы и климата – более плодородного и более благодатного, чем в России, а значит – и более легкой в целом жизни. Из чего, между прочим, следует, что “русской” эта земля не будет никогда – даже в том случае, если, как мечтают ВСЛУХ (!), со страниц печати и даже официальных изданий, некоторые наши насквозь пробитые упыри и отморозки – что они придут на земли Украины, вырежут там вообще всех “неподчиняющихся” местных и “заселят туда с русских северов настоящих русских людей взамен “изменников”.

Ничего не выйдет. Даже если вырежут всех, в пустых Киеве и Харькове поселятся сплошь чистокровные русаки с Нечерноземья и Сибири, везде будет звучать только чистейшая русская матерная речь – всё равно: через какое-то время или дети переселенцев, или даже они сами – достанут запрещенные книги, станут собираться в тайные кружки, начнут тайком учить запрещенную мову… а потом объявят себя отдельным народом – украинцами, и на этом основании потребуют отделения. НА МОВЕ ЖЕ. “Потому что мы – не вы”.

Кто не может себе представить процесс – пусть прочитает фантастический рассказ Рея Бредбери “Были они желтые и золотоглазые”. Там про Марс. Очень доступно изложено.

И это ведь уже происходило в русской истории – неоднократно. В 19 веке. В 20 веке. И с Украиной. И с Польшей.

Если б у нас в России хватало ума это понять – наверно, не пытались бы опять со всей дури размахивать огнем и мечом. БЕСПОЛЕЗНО. Но вот – хвастать нечем, и я не сразу это понял. Слишком дико казалось.

Теперь, правда, смотрю, что представляет из себя наша Россия – и уже не кажется.