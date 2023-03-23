Житель Мэриленда рассказал о том, как его похитили пришельцы с щупальцами

Житель штата Мэриленд, США, связался с исследователем паранормальных существ Лоном Стриклером и рассказал ему о своем травмирующем опыте похищения пришельцами.

Мужчина, чье имя названо лишь как “В.”, заявляет, что после этого случая не только полностью поверил в существование инопланетян, но также убедился, что и Люди в Черном существуют и они связаны друг с другом:

“Я живу в Кенсингтоне, штат Мэриленд, в округе Монтгомери. И это событие НЕ было моим сном или галлюцинацией.

Однажды ночью в сентябре 2017 года я проснулся в 1:30 ночи от звука, как будто что-то громко треснуло. Я подумал, что это грабитель, поэтому я выхватил пистолет из ящика прикроватной тумбочки и подошел к двери спальни, полный готовности противостоять незваному гостю.

Но когда я лишь дотронулся до дверной ручки, я потерял сознание. Когда я очнулся, я обнаружил себя совершенно голым и лежащим в стеклянном контейнере, который по форме напоминал большую таблетку. Крышка была открыта, так что я смог, спотыкаясь, кое-как выбраться наружу и встал на пол рядом с контейнером.

Я чувствовал себя так, словно меня накачали наркотиками, и едва мог ходить. Я подумал, что меня кто-то похитил, поэтому я начал срочно решать, как выбраться отсюда.

Комната, в которой я находился, была, похоже, сделана из композитных материалов, а именно бетона и пластика, с люминесцентными лампами. Я, прихрамывая, выбрался в коридор и тот оказался туннелем с голубоватым свечением. Я пошел по туннелю и вскоре вышел в большую цилиндрическую комнату, вдоль стен которой на крюках висели какие-то транспортные средства.

Это были человеческие транспортные средства, в основном японские и немецкие автомобили и мотоциклы, но некоторые транспортные средства явно принадлежали американским военным.

В центре комнаты стояло что-то похожее на металлическое дерево высотой в шесть этажей со светящимися голубыми листьями. При ближайшем рассмотрении это дерево оказалось большим металлическим цилиндром, а листья – капсулами, очень похожими на ту, из которой я только что выбрался.

Внутри этих капсул находились люди и внутренность капсул излучала неоново-голубое свечение.

Когда я перевел взгляд выше, я заметил то, что выглядело как пуски синих проводов, движущихся в темной области к потолку. Эти “пучки проводов” внезапно поплыли ко мне и повернулись, показав мне лица.

На лицах были большие темные глаза, а вместо носа и рта узкие щели. На самом деле трудно описать, как они выглядели, но больше всего это напоминало стандартных “Серых” пришельцев, окруженных спутанным мессивом из щупалец.

Эти существ было трое и одно лицо мне улыбалось, а остальные два нахмурились. Далее примерно на протяжении 10 минут между мной и улыбающимся лицом шел “разговор”, но я был так измотан, а они были настолько превосходящими меня, что между нами не произошло обмена какой-либо ценной информацией.

Затем я снова потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что лежу на стеклянном полу. Я ощущал себя таким уставшим, что даже не хотел двигаться, но я поднял голову, чтобы осмотреться.

Комната была круглой и по площади около 150 квадратных метров, она была яркого стерильно-белого цвета. Внутри комнаты находилось одно из тех существ с щупальцами, но было занято чем-то и стояло ко мне “спиной”, управляя набором странных элементов, которые были без кнопок и без рычагов.

Пол был прозрачным и когда я посмотрел вниз, я увидел, что то, внутри чего мы находимся, поднимается из глубокой черной дыры, вырытой в травянистой равнине. Когда мы вылетели и полетели вверх, крышка-камень закрыла это отверстие.

Именно тогда я в полной мере понял, что я внутри космического корабля, который вылетел из подземного бункера, расположенного где-то на Земле. А потом я снова потерял сознание.

Очнулся я от того, что меня с тяжелым стуком отбросило назад и когда я открыл глаза, я понял, что нахожусь в своей кровати. Я проверил свой телефон, и он показывал 6:30 утра. Вся “поездка” заняла ровно пять часов.

Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности, но я обнаружил, что в мою правую ногу был имплантирован какой-то предмет и рана была прижжена.

А через четыре дня после этого похищения я столкнулся с какими-то людьми в черных костюмах. Я раньше никогда не верил в НЛО и Людей в Черном, но теперь у меня просто не было выбора.

Сейчас я раздражен тем, что нет официального места, где можно было бы получить законную информацию или помощь по этому вопросу, поскольку этот опыт был травмирующим для меня, и любая ясность помогла бы это исправить. МУФОН (главный уфологический сайт США) просто проигнорировал меня, поэтому я решил связаться с вами”.