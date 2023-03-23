История о солдатах и феях в чеченских лесах

В марте 2023 года в новой канадской телепередаче “Mission Unexplained”, выходящей на канале Cottage Life Television и рассказывающей о военных, сталкивающихся с паранормальными явлениями, появился сюжет, рассказывающий об инциденте в Чечне, Россия.

Историю эту рассказал некий “Михаил Зайцкевич”, бывший российский солдат, а ныне гражданин США. Его лицо в передаче было скрыто и его настоящие имя и фамилия не раскрывались.

По словам Зайцкевича, он всегда хотел быть военным. Его отец был родом из Архангельска, он тоже был военным ( в передаче его назвали “сержант-майором ВВС России”), и Михаил хотел пойти по его стопам.

Весной 2009 года, когда произошла эта история, Зайцкевич служил в должности пехотинца-разведчика, которых часто называют “элитными войсками”. В то время в республике Чечня как раз была близка к окончанию вторая чеченская война и его взвод отправили туда.

Их основной задачей было собирать разведданные, опрашивая жителей местной деревни. Иногда подобные опросы приводили к тому, что местные указывали солдатам на схроны с оружием, спрятанные боевиками то тут, то там, и солдаты тщательно осматривали каждый схрон и собирали оружие.

Однажды сырой ночью, когда они искали в лесу очередной схрон, они заметили среди деревьев группу странных огоньков. Их было около десятка и они были видны довольно хорошо, хотя и находились в отдалении от группы солдат.

А затем Зайцкевич услышал чьи-то негромкие голоса или скорее шепот. Ему показалось, что это звучит как будто два человека говорят между собой на чеченском языке. И этот шепот был сначала тихим, но потом он слышал это так хорошо, будто говорили прямо ему в ухо.

Затем шепот “двух человек” превратился в целый гомон голосов, которые говорили все одновременно. При этом Зайцкевич не видел никого из людей рядом, кроме своих товарищей по оружию. Которые не разговаривали. И он начал паниковать, подумав, что эти огоньки и шепот могут быть отвлекающим маневром боевиков, и что их заманивают в засаду.

И тут стоящий рядом с Зайцкевичем солдат по имени Иван, который был его хорошим другом, вдруг начал громко разговаривать с кем-то, кого никто не видел. По словам было похоже, что Иван говорит со своим отцом, но его отец скончался двумя годами раньше.

А потом Иван внезапно бросил на землю свой рюкзак и оружие, и побежал в сторону огоньков. Зайцкевич решил, что его друг временно помешался из-за психической атаки врага, и бросился за ним, опасаясь, что Иван может выдасть их позицию.

Иван неистово бежал вперед, повторяя “Я иду, отец!”, а Зайцкевич бежал за ним. Огоньки приближались и теперь они стали крупнее. И Зайцкевичу показалось странным, что он не мог различить в них никакой фигуры, за ними никого или ничего не было. Они просто выглядели как огни, парящие в воздухе.

“Это было очень странно для меня”, – вспоминает он.

Иван упал на колени с руками по швам перед огнями, который висели прямо перед небольшим водоемом. Казалось, он был в трансе, потому что Зайцкевич тормошил его, но не мог вывести из этого состояния. И он продолжал говорить со своим невидимым отцом, смотря на огни.

“В то время я даже не спрашивал себя, что это может быть, я беспокоился лишь о том, чтобы меня не застрелили”, – отмечает Зайцкевич.

Вскоре их догнал командир взвода, который заметил как два его солдата быстро побежали к огням. Он посмотрел на Ивана, затем на огни, а затем пробормотал: “Он в плену Фей”.

Зайцкевич не мог поверить в то, что он только что услышал. Он не знал, что делать с этой информацией, поскольку до того даже не думал о том, что странные огни могут быть паранормальным явлением.

А затем Иван просто упал на землю без сознания.

“Когда я поднял взгляд от его тела, огни исчезли. Это было ужасно!”

Они вдвоем с командиром отнесли Ивана обратно в их первоначальное местоположение.

“Когда Иван пришел в себя, он понятия не имел, что с ним случилось. Это было похоже на то, что он был в коме. Он не мог вспомнить фактически весь тот день. Было чрезвычайно странно, что он ничего не мог вспомнить”.

На следующий день Зайцкевич и Иван вели себя так, как будто ничего не случилось, при встрече они просто кивнули друг другу и продолжили выполнение своих заданий.

“Это самое странное событие, которое когда-либо происходило в моей жизни”, – признался Зайцкевич.

Сейчас он считает, что у странных огней были довольно зловещие намерения в отношении него и других солдат. Михаилу тогда показалось, что огни на самом деле пытались заманить Ивана в воду, возможно, чтобы утопить его.

В передаче рассказывается, что позже Зайцкевич переехал в США, “разочаровавшись в российской армии”, и получил американское гражданство. Он также разорвал все связи со своей семьей, а потом поступил служить в армию.