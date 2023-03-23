Гигантские питоны стремительно распространяются во Флориде

Правительство США призналось, что не может сократить популяцию самого большого и наиболее угрожающего инвазивного вида в Америке.

Исследование Геологической службы США показало, что бирманский питон, который достигает пяти метров в длину и способен съесть практически любое животное, быстро распространяется в южной Флориде.

Исследование показало, что питоны с трудом попадают в ловушки, захватывают обширные участки недоступной среды обитания и очень хорошо маскируются.

– Искоренение популяции по всему ландшафту невозможно с помощью существующих инструментов, – заключают эксперты. – Тем не менее, исследователи из Геологической службы США и партнерских учреждений изучают потенциальные новые методы, которые однажды смогут открыть путь к более масштабному подавлению популяции. Гигантский питон в настоящее время представляет собой одну из самых сложных проблем в управлении инвазивными видами во всем мире.

Завезенные в страну в качестве домашних животных из Юго-Восточной Азии гигантские змеи сейчас процветают во Флориде, быстро расправляясь с более мелкими видами.

Питоны уничтожили местные популяции енотов, опоссумов, белохвостых оленей, лисиц и кроликов. Они также представляют угрозу для койотов, пантер и аллигаторов.

Исследование 2012 года показало, что в районах, где утвердились бирманские питоны, «количество случаев появления енотов сократилось на 99,3%, опоссумов – на 98,9%, а белохвостых оленей – на 94,1%».

Во Флориде проводится ежегодный конкурс, на котором призы присуждаются тем, кто поймает больше бирманских питонов или самых крупных.