Китайские предприниматели уверены в широких перспективах сотрудничества с Россией

Китайские компании уверены, что взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией имеет широкие перспективы для развития благодаря мощной поддержке на высшем уровне. Ожидается также, что цель по увеличению объёмов двусторонней торговли между Россией и Китаем до $200 миллиардов будет достигнута досрочно, заявил в интервью Global Times Чжоу Лицюнь, возглавляющий Союз китайских предпринимателей в России.



AP

Добрососедские отношения между Китаем и Россией гарантируют «возможности и развитие» в сфере бизнеса для китайских предприятий, которые уверены в широких перспективах взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом заявил в интервью Global Times глава Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.

Он также подчеркнул, что переговоры на высшем уровне, которые состоялись во время визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву и его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, являются своего рода «компасом», который задаёт направления для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Этот визит поможет полностью раскрыть «огромный потенциал» торгового и экономического сотрудничества между Китаем и Россией, уверен Чжоу. По его мнению, дальнейшее расширение двусторонних контактов на разных уровнях придаст дополнительный импульс практическому сотрудничеству в разных сферах, которое благодаря этому выйдет на «новый этап большого развития».

За последние годы китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало высокую устойчивость, несмотря на негативное воздействие пандемии COVID-19 и связанной с этим неопределённости на мировых рынках, также отметил Чжоу в интервью Global Times.

По его словам, особенно успешно реализуются совместные стратегические крупномасштабные проекты в таких сферах, как энергетика, ядерная энергетика, авиация, аэрокосмическая промышленность и развитие инфраструктуры. Кроме того, набирает обороты сотрудничество в области трансграничной электронной коммерции, цифровой экономики, биомедицины, экологических и низкоуглеродных проектов и других новых областях, пояснил китайский эксперт.

Согласно официальным данным китайской таможни, объём двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2022 году вырос на 34,3% в годовом исчислении и достиг рекордного уровня в размере 1,28 трлн юаней за год (около $190 млрд). Этот импульс развития сохранился и в новом году: за первые два месяца общий товарооборот между Китаем и Россией вырос на 36,4% и достиг 232,5 миллиардов юаней.

Это свидетельствует о том, что в сфере двустороннего экономического сотрудничества сохраняется мощная тенденция к росту, отмечается в статье. По словам Чжоу, китайские предприятия намерены и в будущем сотрудничать с российскими партнёрами в самых разных секторах — от производства автомобилей, строительной техники, механических и электрических изделий до сотрудничества в рамках промышленных парков, глобальных поставок и современной логистики.

Важную роль также играет внедрение расчётов в местной валюте, расширение финансовых услуг и развитие практического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и китайской инициативой «Один пояс — один путь», заявил глава Союза китайских предпринимателей в России. По его прогнозам, все эти перспективные инициативы получат дальнейшее развитие.

«Мы продолжим прилагать усилия, чтобы состыковать обе инициативы, а также будем стремиться придать новый импульс всестороннему стратегическому партнёрству в сфере координации между двумя странами», — заявил Чжоу в интервью Global Times. Ожидается также, что поставленная ранее цель по увеличению объёма двусторонней торговли до $200 миллиардов будет достигнута досрочно, отметил китайский эксперт.

Ранее было опубликовано сделанное в Кремле совместное заявление лидеров двух стран, посвящённое плану развития до 2030 года в сфере приоритетных направлений китайско-российского экономического сотрудничества. В нём говорится о том, что обе стороны обязуются развивать экономическое сотрудничество по нескольким ключевым направлениям, включая расширение масштабов торговли, оптимизацию общей структуры торговли, развитие электронной коммерции и других инновационных форм сотрудничества.

Кроме того, РФ и Китай намерены улучшать сотрудничество в финансовой сфере и неуклонно увеличивать долю расчётов в местной валюте, используемых в сфере двусторонней торговли, инвестиций, кредитования, а также в других экономических и торговых операциях, чтобы удовлетворить рыночный спрос, пишет Global Times.