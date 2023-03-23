 

Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор

23.03.2023, 6:10, Разное
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Троицкий собор — главное строение архитектурного ансамбля Псковского кремля, которое торжественно
возвышается над древними крепостными стенами. История храма берет начало в 10
веке, а само здание перестраивали аж четыре раза. Потоки людей в обители
сменяют друг друга. Одни приходят помолиться, да к мощам прислониться. Другим
же интереснее посмотреть — какое оно, золото для Бога.

Уж чего-чего, а сияющего
декора внутри в избытке. Все, начиная от пола до потолка, выглядит дорого-богато,
как и требует дом Господень. И неважно, что львиная доля населения страны живет
впроголодь, а больным детям на лечение деньги собирают СМС-ками. Троицкий собор
своим видом будто шепчет: “Богу нужно золото, ну а вы как-нибудь
перебьетесь”.

Величественный иконостас
высотой в 14 этажей оформлен изысканно. Ну а что еще ожидать от РПЦ, которая не
облагается налогами и не обязана отчитываться за доходы. При высоких ценниках
на листы сусального золота, которыми обрамляются иконы и другие элементы
Троицкого собора, поражает и размах роскошного убранства. Одному Богу известно,
сколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей требуется для стабильного
поддержания такой красоты.

Богомольные смиренные старушки не только покупают в обители
свечи гораздо дороже их себестоимости, но и кладут в ящик для пожертвований
свои гроши из дырявых карманов. Вот так и получается, что золото для Бога
складывается, в том числе, из остатков их нищенских пенсий.

Троицкий собор — образцовый показатель того, на что уходят
деньги церкви и насколько существенна их польза для социума. Порой прихожане
храма волей-неволей задумываются: нужно ли Богу такое золото? В Библии а также
других религиозных текстах много противоречий на этот счет.

“Лучше малое со
справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели
собирать золото”, — гласят строки Священного Писания. А вот
корпорация РПЦ явно не отказывается от драгоценного металла.

Пока Троицкий собор и множество других православных святынь наполняются
изысканным интерьером, огромное количество живых существ нуждается хотя бы в
простой корочке хлеба. “Не все то золото, что блестит”, — гласит
русская поговорка, как бы напоминая, что вместо поощрения сомнительного бизнеса
пора делать добрые дела.


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