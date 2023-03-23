Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор

Троицкий собор — главное строение архитектурного ансамбля Псковского кремля, которое торжественно

возвышается над древними крепостными стенами. История храма берет начало в 10

веке, а само здание перестраивали аж четыре раза. Потоки людей в обители

сменяют друг друга. Одни приходят помолиться, да к мощам прислониться. Другим

же интереснее посмотреть — какое оно, золото для Бога.

Уж чего-чего, а сияющего

декора внутри в избытке. Все, начиная от пола до потолка, выглядит дорого-богато,

как и требует дом Господень. И неважно, что львиная доля населения страны живет

впроголодь, а больным детям на лечение деньги собирают СМС-ками. Троицкий собор

своим видом будто шепчет: “Богу нужно золото, ну а вы как-нибудь

перебьетесь”.

Величественный иконостас

высотой в 14 этажей оформлен изысканно. Ну а что еще ожидать от РПЦ, которая не

облагается налогами и не обязана отчитываться за доходы. При высоких ценниках

на листы сусального золота, которыми обрамляются иконы и другие элементы

Троицкого собора, поражает и размах роскошного убранства. Одному Богу известно,

сколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей требуется для стабильного

поддержания такой красоты.

Богомольные смиренные старушки не только покупают в обители

свечи гораздо дороже их себестоимости, но и кладут в ящик для пожертвований

свои гроши из дырявых карманов. Вот так и получается, что золото для Бога

складывается, в том числе, из остатков их нищенских пенсий.

Троицкий собор — образцовый показатель того, на что уходят

деньги церкви и насколько существенна их польза для социума. Порой прихожане

храма волей-неволей задумываются: нужно ли Богу такое золото? В Библии а также

других религиозных текстах много противоречий на этот счет.

“Лучше малое со

справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели

собирать золото”, — гласят строки Священного Писания. А вот

корпорация РПЦ явно не отказывается от драгоценного металла.

Пока Троицкий собор и множество других православных святынь наполняются

изысканным интерьером, огромное количество живых существ нуждается хотя бы в

простой корочке хлеба. “Не все то золото, что блестит”, — гласит

русская поговорка, как бы напоминая, что вместо поощрения сомнительного бизнеса

пора делать добрые дела.