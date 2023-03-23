Мнение: Москва-2050

Какие же были в теплые, ламповые фантазии у нас в теплом и ламповом 2006 году… Приятно вспомнить! Мы пока всего лишь в 2023-м, но уже большие сомнения, что до 50-го вообще хоть кто-то доживет.

Москва, 2050

Ну вот, допрыгались. Все ранее сказанное о якобы неминуемом «глобальном потеплении» велено считать полной ахинеей. Все, оказывается, обстоит ровно наоборот: впереди нас ждет даже не то что просто похолодание, а – бери выше: малый ледниковый период!

И ведь приходится верить! Как тут не поверить после такой зимы? Да ведь и не первая такая! Вся Европа в снегу, в Москве как в Норильске – и поневоле задумаешься: то ли еще будет?

Ученые-геофизики говорят – будет еще и не то. За разговорами о выбросах в атмосферу и «антропогенном факторе» мы, оказывается, как-то забыли о нашем светиле – Солнце. А у того – помимо привычных 11-летних – есть, как выяснилось, и столетние циклы, а в них – «уменьшения светимости». Вот такое «уменьшение светимости» нас всех и ожидает в ближайшие лет 50. Сначала будет еще ничего – то есть как в прошедшую зиму (ничего себе «ничего», однако!) Потом – году к 2013-2014 – начнет подмораживать уже капитально. Ну а к 2050 году, наконец, наступит и «малый ледниковый период». В принципе, обещают ученые, ничего экстраординарного: будет климат, примерно как в XVII веке.

А мне хочется связать эти данные с фактами о том же самом будущем, но как будто «из другой оперы». Вот ведь, к примеру, давно уже говорят, что к 2050 году на планете закончатся углеводороды: хоть нефть, хоть газ. Даже чаще я встречал намеки на конец к 2030 году; но, в силу природного своего оптимизма, я все ж рассчитываю, что до 50-го года человечество всяко дотянет «на газе и нефти».

Но потом – всё! С 2050 года о газе и нефти придется забыть. Что это означает? Это означает, что газа и нефти не будет прежде всего У НАС, в России! И это, заметим, на фоне малого ледникового периода. Что это будет означать для страны – страшно даже представить. А надо: мне, к примеру, в 2050-м должно «стукнуть» 83 года. И я вполне рассчитываю в эти годы оставаться с вами, дорогие друзья: очень меня вдохновляет пример народного артиста В.Зельдина. Но вопрос стоит, однако, ребром: чем топить будем в 2050 году?! Чем отогревать старческие кости?

Картина-то – апокалиптическая, кроме шуток: представьте, зима от октября до апреля, температура стабильно под -40, а у России – ни нефти, ни газа! ЧЕМ СОГРЕВАТЬСЯ БУДЕМ? Оставьте про водку – не смешно. С водкой при -40 и без нормального тепла разве что помирать будет веселей.

Чем вот, к примеру, согреется Москва в 2050 году? Дровами? 10-миллионный город? Боюсь, надолго наших лесов не хватит…

Мне, старику, все это очень надо знать. 83 года – это еще не старость! А дети, внуки? Что им-то делать?

Вы скажете – Стабилизационный Фонд. Ха-ха! – отвечу я. На что он в малый ледниковый и без углеводородов? Разве что, по примеру персонажей Достоевского, в буквальном смысле «топить печь ассигнациями»? При таких темпах наполнения, как сейчас, ассигнаций, должно быть, на пару дней хватит…

А еще зачем? Все равно ведь – будем реалистами – американцы не продадут нам ни за какой СтабФонд свою Калифорнию, чтоб нам всем свалить туда нахрен – отогреться…

Думаю я о Москве 2050 года – и как-то неуютно становится. Греться нечем, импорта нам никакого не продадут: ни тебе телевизора Sony, ни автомобиля Pajero. А на что менять-то? Нефти с газом не будет, а больше ничего такого, на что можно с “западниками” меняться, мы делать не умеем…

Впрочем – на кой, извините, черт нужен будет телевизор Sony в той «Москве будущего»? Если уж с энергоносителями такие напряги, то, надо полагать, любое топливо будет использоваться прежде всего на непосредственно выработку тепла, а не на генерацию электричества… Так что телек не посмотришь – света-то тоже нет.

Во жизнь!

Конечно, нет худа без добра: все мы нынче опасаемся экспансии китайцев, кавказцев и таджиков (ведь большинство населения России уверено, что эта троица – три главных и равнозначных народа, угрожающих нашей несчастной стране своим нескончаемым присутствием). Однако к 2050 году мы, судя по всему, сможем расслабиться: все эти южане удерут от нас как ошпаренные, никакого ужесточения регистрации не понадобиться. Ловить им тут будет нечего: холодрыга жуткая, валюты нет. Станет Россия этнически чистой, на радость всем радетелям «чистоты крови»; разве что чукчей прибавится, им-то не привыкать…

И тут вспоминается третий прогноз – гайдаровский: помните, Егор Тимурыч, ссылаясь на данные демографов, предсказал, что с нынешними темпами депопуляции в России к 2050 году останется 50-70 млн. человек? Заметим, что Гайдар даже еще не знал о «малом ледниковом» в тот момент…

А мы все удивляемся: что это наши женщины ни в какую не хотят рожать? А дело-то вот в чем: бабы, как существа интуитивные, нутром чуют, что лишние люди в России 2050-го не нужны будут: ДРОВ НЕ ХВАТИТ.

Печально, однако… (2006, 22 марта)