“Я люблю моего убийцу”: 5 любовных драм о смертельных чувствах

Когда в жизни личной стоит такая тишина, что слышно как муха пролетит, многие обращаются к литературе или кинематографу. Это позволяет хоть немного скрасить свои вечера, а также

наполнить сосуды организма бурлящими эмоциями.

Именно поэтому редакция Дни.ру предлагает вам подборку из произведений классической литературы, которые были экранизированы. Отличает их то, что один из главных героев отдает богу душу. Итак, 5 любовных драм о смертельных чувствах.

1. Эмили Бронте – “Грозовой перевал”

Зачем смотреть: Удастся ознакомиться с мудро и интенсивной историей о том, что сильные страсти счастья не принесут. Гордость, жажда обладания, эгоизм оставит героев у разбитого корыта. Но те, кто сумел перебороть свои грехи и найти лучшее в окружающих людях, обретут светлое будущее.

“Я прощаю все, что ты со мной сделала. Я люблю моего убийцу”, – сказал главный герой романа

“Грозовой перевал”

своей возлюбленной.

2. Стендаль – “Красное и черное”

Зачем смотреть: Экранизация показывает противостояние человека и общества. Происхождение диктует главному герою мир нищеты и невежества, но мечтами он находится в аристократических кругах. Автор поднимает проблему конфликта человека и общества, социальной несправедливости, гордыни и высокомерия. Желание главного героя вырваться из предназначенной ему социальной среды повело его по кривой дорожке, а затем привело к гибели.

3. Григорий Островский – “Гроза”

Зачем смотреть:

Произведение освещает взаимоотношения личности и общества, в котором царят лицемерие, обман невежество и жестокость. Получится со стороны увидеть конфликт между патриархальным миром прошлого, а также неукротимым и свободным миром будущего. Сама же гроза станет символом зарождения нового порядка. Но, увы уже без главной героини.

4. Сомерсет Моэм

– “Разрисованная вуаль”

Зачем смотреть:

Увидеть то, как по мере взросления и столкновения с реальностью главная героиня обретает трезвость ума и силу характера. Получится увидеть то, как разбиваются розовые очки, окружающие обретают свое истинное лицо и, быть, может, узнать в каких-то мелочах себя.

“Роман о силе любовного наваждения, его преодолении и трудном становлении души и характера”, – описал произведение один из литературных критиков.

5. Лев Толстой – “Анна Каренина”

Зачем смотреть:

Это история о любви, предательстве, ревности, социальных противоречиях и

человеческих страстях. Роман также является критикой аристократического

общества России XIX века и показывает, как традиции и общественные нормы

могут подавлять индивидуальность и человеческие желания.