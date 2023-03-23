 

Мнение: Навальный из ШИЗО достает до Франции

23.03.2023, 1:20, Разное
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Команда ФБК (старое фото)

Любимая женщина старины Олдфишера, Марина Певчих, все-таки стала главой ФБК – как о том и предупреждали еще пару недель назад самые проницательные сограждане, включая и вашего покорного слугу. Назначение уже успел одобрить Навальный.

Дейли Сторм пишет: “Навальный заявил, что Певчих назначена директором ФБК вместо Волкова. Политик также похвалил Волкова за признание своей ошибки в ситуации с письмом Жозепу Боррелю”.

Этому тоже нельзя не поразиться: каким все ж образом Алексей Навальный, буквально находясь где-то “во глубине сибирских руд” и не вылезая из ШИЗО, всё ж умудряется настолько оперативно, почти в онлайн-режиме, руководить работой своей организации и, что называется, “держать руку на пульсе”?! Видали – не только Певчих назначил, но и не поленился Волкова похвалить! Такого обычно не встретишь даже в том случае, если руководитель не то что в колонии – в кабинете этажом выше сидит.

Но меня все-таки терзают смутные сомнения, навеянные читанным в далеком детстве романом “Золотой теленок”: а не “руководит” ли “протестным движением” в стране, как у Ильфа-Петрова “Геркулесом”, некий “резиновый” (или точнее – интернетный) Навальный, как давеча “резиновый Полыхаев”? Грубо говоря – не может быть так, что это сама же Певчих себя назначила, да и заодно Волкову выдала прощальное поощрение?

Не знаю, не знаю…

Источник: Размышления вольного социолога


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