 

Тысячи граждан ЦАР выступили в поддержку российских наемников на митинге в Банги

23.03.2023, 0:50, Разное
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Граждане Центральноафриканской Республики вышли на улицы Банги в рамках акции, призванной поддержать российских инструкторов, которые ведут обучение бойцов национальной армии (FACA).

Численность участников мероприятия превысила 2000 человек. Многие пришли на митинг с российскими флагами, толпа скандировала лозунги «Мы любим Россию», «Мы любим “Вагнер”».

Колонна митингующих прошла по центральной улице города – аллее Мучеников. Ключевой точкой маршрута стал памятник «Защитникам ЦАР». Этот монумент был установлен в честь подвигов подразделений FACA и российских специалистов.

Источник фото: Федеральное агентство новостей/Эрик Нгаба

Уже несколько лет на территории ЦАР работают инструкторы из РФ, которых пресса связывает с ЧВК «Вагнер». Специалисты сумели сделать FACA одной из наиболее эффективных армий континента, а также внесли существенный вклад в ее успех в борьбе с боевиками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Ранее подобные акции в поддержку РФ состоялись в Буркина-Фасо. Там местные жители выступили за укрепление сотрудничества с Москвой, а также выразили протест против вмешательства Франции и других зарубежных государств в дела страны.


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