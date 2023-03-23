Тысячи граждан ЦАР выступили в поддержку российских наемников на митинге в Банги

Граждане Центральноафриканской Республики вышли на улицы Банги в рамках акции, призванной поддержать российских инструкторов, которые ведут обучение бойцов национальной армии (FACA).

Численность участников мероприятия превысила 2000 человек. Многие пришли на митинг с российскими флагами, толпа скандировала лозунги «Мы любим Россию», «Мы любим “Вагнер”».

Колонна митингующих прошла по центральной улице города – аллее Мучеников. Ключевой точкой маршрута стал памятник «Защитникам ЦАР». Этот монумент был установлен в честь подвигов подразделений FACA и российских специалистов.

Источник фото: Федеральное агентство новостей/Эрик Нгаба

Уже несколько лет на территории ЦАР работают инструкторы из РФ, которых пресса связывает с ЧВК «Вагнер». Специалисты сумели сделать FACA одной из наиболее эффективных армий континента, а также внесли существенный вклад в ее успех в борьбе с боевиками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Ранее подобные акции в поддержку РФ состоялись в Буркина-Фасо. Там местные жители выступили за укрепление сотрудничества с Москвой, а также выразили протест против вмешательства Франции и других зарубежных государств в дела страны.