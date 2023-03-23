 

Скандалы: «Мы любим Россию» жители ЦАР устроили акцию в честь наемников из РФ

23.03.2023, 0:20, Разное
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Жители Центральноафриканской Республики выразили свою поддержку России, приняв участие в массовом шествии в столице страны Банги

В ходе мероприятия, которое собрало более 2 000 участников, центральноафриканцы прошли по главной улице города – аллее Мучеников, чтобы затем собраться у монумента «Защитникам ЦАР». Этот памятник посвящен героизму бойцов национальной армии (FACA) и тех, кого часто  называют ЧВК «Вагнер» или российскими инструкторами.

Многие граждане принесли с собой российские флаги. Они также скандировали лозунги «Мы любим Россию», «Мы любим «Вагнер»».

Таким образом жители республики выразили поддержку российским инструкторам, которые на протяжении нескольких лет ведут обучение подразделений FACA. Благодаря помощи специалистов, которых нередко причисляют к ЧВК «Вагнер», военнослужащие армии ЦАР смогли защитить суверенитет страны и разгромить местные бандформирования, принадлежащие к конгломерату «Коалиция патриотов за перемены».

Фото:  Федеральное агентство новостей/Эрик Нгаба

Ольга Смирнова


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