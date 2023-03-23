Долой черные мокасины: подборка деловой повседневной обуви на весну

Гардероб в деловом стиле необязательно должен быть скучным. Тем не менее правильный выбор деловой повседневной обуви для офиса может стать достаточно большой проблемой.

Есть довольно тонкая грань между выражением своего личного стиля и соблюдением офисного дресс-кода. Может быть достаточно просто носить одни и те же черные туфли с острым носком или же обычные мокасины, но это может немного наскучить.

Вот насколько вариантов деловой повседневной обуви на весну 2023 года, которые отлично впишутся в деловой стиль.

Туфли с принтом

Обувь на низком каблуке может показаться не такой представительной, как туфли на шпильке или массивной платформе. Однако стильный и яркий принт может добавить обуви визуальный интерес.

Туфли-лодочки на низком каблуке с красивым рисунком помогут сделать образ действительно модным и уникальным, и при этом можно чувствовать себя максимально комфортно. Вместе с такой обувью можно носить самые различные наряды, а не только лишь деловой костюм.

Стеганые балетки

Туфли на плоском ходу являются самым лучшим выбором для деловой моды.

Стеганы материал делает такие балетки просто идеальным вариантом для повседневной носки, так как они прекрасно сочетаются как с брюками, так и с мешковатыми джинсами-бойфрендами.

Туфли на блочных каблуках

Туфли на блочном каблуке могут быть интересными и стильными в сочетании с офисным деловым нарядом.

Стоит выбрать туфли яркого цвета или модели с оригинальным узором. Это поможет добавить наряду визуальный интерес и сделает образ действительно фантастическим. Это позволит добавить деловому костюму большую притягательность.

Лоферы с острым носком

В последнее время лоферы стали пользоваться огромной популярностью. Они смотрятся интересно и стильно.

Лоферы отлично подойдут для составления делового образа, так как хорошо сочетаются со строгим нарядом. Пара лоферов с заостренным носком поможет придать образу дополнительную женственность. При этом можно выглядеть модно, стильно и эффектно. Такая обувь также подойдет и для повседневной носки.

Балетки с лентами

Ленты являются самым настоящим модным и стильным трендом 2023 года. Этот элемент помогает не только добавить изящества паре балеток, но также выглядит невероятно.

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Это одна из основных весенних тенденций, которая точно будет самым настоящим трендом еще длительное время.

Бархатные балетки

Веселые и кокетливые бархатные балетки являются просто идеальным вариантом для прогулок.

Если найдете модель с интересным и стильным принтом с контрастной отделкой, например с золотистыми сердечками на сиреневом фоне, то можно добавить больше привлекательности своему деловому классическому наряду.

Массивные лоферы

Такая обувь гармонично вписывается в деловой стиль. Толстая платформа в сочетании с тонкой золотистой или серебристой фурнитурой и закругленным носком смотрится интересно.

Такая обувь подходит для создания делового образа и для повседневной носки.

Металлические туфли

В ближайшее время красивые и роскошные металлические туфли точно не выйдут из моды и в течение длительного времени будут оставаться актуальными.

Есть множество различных вариантов того, как можно носить эту стильную и невероятно красивую обувь.

Можно сочетать металлические туфли вместе с плотными колготками или носками или же носить их на босую ногу.

Если хочется еще больше разнообразить свой образ, от стоит надеть пару металлических туфель с ремешком. Блеск такой обуви подчеркнет любой наряд и придаст ему роскошь.

Все эти варианты туфель являются модными, красивыми и стильными, именно поэтому можно легко вписать их в свой образ. Это позволит выглядеть эффектно, роскошно и просто восхитительно.