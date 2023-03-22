 

Мнение: What dreams may come

22.03.2023, 23:55, Разное
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Охренеть, чего Ютуб подсунул. И ведь не ожидаешь подвоха. Какая-то очень потешная простая тетка, говорит, между прочим, по-украински – хотя петь при этом хочет Аллу Пугачеву. Но представляется… и как нынче это звучит! “Живу, – говорит, – в Артемовском районе Донецкой области, медсестра”. Запись, как я понимаю, примерно от 2011 или 2012 года.

Сейчас медсестре в Артемовском районе Донецкой области – то есть под Бахмутом – определенно не до песен. Хватает, думаю, работы по специальности… А так-то ведь: сидят в зале украинцы, с ними наш Соседов (который как-то лихо в 2022 перекинулся в отчаянного русского гей-патриота), медсестра из-под Артемовска поет им Аллу Пугачеву, они подпевают… Почему? Потому что СЛОВА ЗНАЮТ! И не поверишь, что через 10 лет всё это будет восприниматься как сон.

Но точнее все ж, сон – это то, что сейчас. Страшный, дикий, нереальный сон. Сон сумасшедшего… или умирающего. What dreams may come, – спрашивал Гамлет. “Какие сны приснятся в смертном сне”, – в переводе Пастернака.

Источник: Размышления вольного социолога


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