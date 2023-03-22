Какой Константин? – Личное мнение

Непонятно почему, но некоторым вдруг показалось, что наш Ксюндель встречается с Константином.

С каким-таким Константином? В этом вся интрига.

Сама Ксюндель, когда её заподозрили в Константине, начала радостно причитать.

Где Константин, спрашивают. Хабенский или Станиславский, радостно спрашивает Ксюндель, забыв видимо, что Станиславский помер.

Иными словами, Ксюндель отнекивается от Константина. Нет никакого Константина и не смейте подозревать!

А вы знаете, есть ощущение, что Ксюндель не врёт. Мало того, что она всегда говорила правду, так и сами подумайте: зачем Константину Ксюндель? Он что, не может найти красивую и молодую девчонку?

По большому счёту, тут даже Курбана Омарова было сложно понять. Ещё более непонятно, зачем Ксюндель нужен какому-то Константину.

В общем, тему Константина можно считать закрытой. Даже если и появится какой, Ксюндель первая об этом похвастается.

А давайте опишем этого будущего мужчину Ксюнделя? Нет, ну должен же кто-то появиться! Какими, по-вашему, качествами он должен обладать всенепременно?

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