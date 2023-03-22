Из спортивного интереса

Воронежские участники СВО смогут трижды в неделю бесплатно заниматься в спортклубе для инвалидов, а также лечиться от ночных кошмаров.

Во вторник, 21 марта 2023 года, губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал в своем телеграм-канале о том, что участники СВО смогут трижды в неделю бесплатно заниматься спортом в одном из городских спортклубов для людей с ограниченными возможностями.

Чуть ранее, 1 февраля 2023 года, воронежский губернатор в своем телеграмм-канале уже сообщил, что регион стал одним из первых в РФ по внедрению комплексной программы реабилитации участников СВО и поддержки их семей. По поручению Гусева в правительстве региона началась подготовка соответствующей дорожной карты, рассчитанной на три года.

Так, например, в областной клинической больнице № 1 начал работу специальный отдел, где раненные в Украине проходят диспансеризацию. К этой работе привлечен и целый штат психологов.

Также ветеранам обещано освобождение от платы в детсадах, бесплатное посещение детских спортивных секций и кружков.

Теперь же дело реально дошло до спорта для самих ветеранов. Заниматься участники СВО начнут (точная дата этого не называется) в одном из спортклубов для инвалидов — речь идет об ОФП и занятиях с элементами пауэрлифтинга.

— Занятия будут проводить два тренера три раза в неделю, продолжительность одного занятия — полтора часа. Условие для включения в систему реабилитации участников СВО — результаты их медобследований и регистрация в едином центре обработки информации и координации реабилитации участников СВО на базе центра реабилитации инвалидов «Семь ступеней», — отметил глава региона.

Кстати, первые 15 участников СВО с 17 марта уже начали проходить комплексную реабилитацию на базе того же центра. С ними работают пять психологов.

По словам заведующей отделением социально-психологической реабилитации Ольги Протасовой,

самое тяжелое — вывести пациентов из стресса, привезенного из зоны СВО: люди плохо спят, их мучат кошмары.

Параллельно с реабилитацией пациенты центра получают возможность через тестирование (они проходят пробы по 19 специальностям) осваивать новые профессии, которые позволят ветеранам зарабатывать на жизнь после полученных увечий. Среди этих профессий — ремонт обуви, бухгалтерия, компьютерная графика, фотодело, ремонт компьютеров, а также обучение на водителей категории «В».

По словам руководителя департамента соцзащиты правительства Воронежской области Ольги Сергеевой, в среднем реабилитационный блок в «Семи ступенях» длится две-три недели, но может растянуться и на несколько месяцев. Пациенты на время реабилитации живут в гостинице при центре.

Центр реабилитации участников СВО должен открыться в крупнейшем районе Воронежа — Коминтерновском, а также в некоторых районах области.

Алексей Ключев

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