Мнение: До последнего европейца?

Спикер Госдумы, блогер Вячеслав Володин сегодня, по-моему, переплюнул коллегу-блогера, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Переплюнул, врезав правду-матку про боеприпасы с обеднённым ураном.

Вот что написал Володин в своем Telegram-канале:

«Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца.

В Британии заявили, что киевскому нацистскому режиму будут поставлены (кстати, Вашингтон использовал подобные снаряды в Югославии и Ираке, что привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний среди людей).

Это решение ведёт к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства.

Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия.

Если подобное произойдёт, назад пути не будет.

Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т.д.) делают всё, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».



Отсюда

Мне интересно, в картине мира Вячеслава Володина россияне, живущие на европейской части страны, уже обречены? Как и Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Воронеж, Тула и пр… ? Или блогер Володин, написав о противостоянии «до последнего европейца», имел в виду исключительно европейцев из Евросоюза? А россияне для Володина – не европейцы? Потому что Россия для Володина – не европейская страна?

В общем, совсем запутал меня блогер Володин…

Фотография коллег-блогеров отсюда

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