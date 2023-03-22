Мнение: О кунг-фу Панды в Москве… Чем пожертвовал Путин и что получил?



Фото © Sputnik / Reuters

На каждое дзюдо найдётся своё кунг-фу. Нашлось и в этот раз.

Как и прогнозировалось, прибывший в Москву господин Си спасать лицо «вайхана» Пу не стал. Что и подчеркнул многозначительно в конце встречи. К таким словам главы, как теперь окончательно ясно, единственной реальной сверхдержавы, способной составить альтернативу #США, нельзя не прислушаться.

Но они прозвучали в самом конце. А вначале — маленькая загадка. Почему так мрачны на этом фото министр обороны Сергей Шойгу, полпред в ДФО Юрий Трутнев и энергетический вице-премьер Александр Новак?

Ответ очевиден. Для них китайская делегация хороших новостей не привезла. Впрочем, их вообще было мало, судя по итоговым заявлениям.

Президент РФ Владимир Путин:

Переговоры были успешными, прошли конструктивно, отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю — дежурный и ничего не значащий комплимент.

— дежурный и ничего не значащий комплимент. По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают — есть серьёзные разногласия по ключевым для России вопросам, но делать нечего, придётся терпеть.

— есть серьёзные разногласия по ключевым для России вопросам, но делать нечего, придётся терпеть. #Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки, Латинской Америки — идея «международного рубля» похоронена, в финансовом плане страна ложится под #Китай.

— идея «международного рубля» похоронена, в финансовом плане страна ложится под #Китай. Поставки СПГ из России в Китай будут расширяться, Москва готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки — газ КНР согласилась закупать, #нефть — в зависимости от ситуации с западными санкциями.

— газ КНР согласилась закупать, #нефть — в зависимости от ситуации с западными санкциями. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители — и здесь до конца не договорились.

— и здесь до конца не договорились. Имеются возможности для существенного наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна — готова ли китайская сторона всё это купить по приемлемым ценам?

— готова ли китайская сторона всё это купить по приемлемым ценам? Китай стал ведущим партнёром РФ в хозяйственном освоении Дальнего Востока — плавная китайская колонизация «северных территорий» идёт полным ходом.

— плавная китайская колонизация «северных территорий» идёт полным ходом. Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути — российский Севморпуть плавно переходит под китайский контроль.

— российский Севморпуть плавно переходит под китайский контроль. Россия готова поддержать китайский #бизнес в замещении предприятий, покинувших РФ — но его в это «импортозамещение» никакими льготами не заманишь.

— но его в это «импортозамещение» никакими льготами не заманишь. Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев — Россия пойдёт на реализацию этого плана только под дулом пистолета.

— Россия пойдёт на реализацию этого плана только под дулом пистолета. Планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном говорят, что Запад решил «воевать с РФ до последнего украинца» уже не на словах, а на деле — ситуация откровенно хреновая: Запад не уступит, Китай за сателлита не вписался.

Председатель КНР Си Цзиньпин:

Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими — разногласия были серьёзны, хотя до мордобоя дело не дошло, но «в следующий раз»…

— разногласия были серьёзны, хотя до мордобоя дело не дошло, но «в следующий раз»… Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка , — а в первую очередь для России, что и не скрывается.

, — а в первую очередь для России, что и не скрывается. Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития — Китай остался последней надеждой экономики России, которая в нём нуждается с каждым днём всё больше, а значит, #Кремль можно прогибать ещё ниже.

— Китай остался последней надеждой экономики России, которая в нём нуждается с каждым днём всё больше, а значит, #Кремль можно ещё ниже. Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений — Россия будет подыгрывать Китаю в Совбезе во всём .

. Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира — Россия продолжит таскать каштаны из огня для Китая.

— Россия продолжит таскать каштаны из огня для Китая. Китай, руководствуясь принципами Устава ООН, имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису — вассала сюзерен не поддержал даже символически.

В общем, Китай считает, что Россия от двусторонних отношений получает выгод больше, а значит, ей нужно впредь как-то получше балансировать этот перекос. Скидками на #нефть и газ она тут не обойдётся, де-факто отданные под власть Пекина Дальний Восток и Севморпуть — лишь первые шаги на пути от вассальной зависимости к чисто колониальной.

Теперь обо всём чуть более подробно.

Первое. Российские предложения КНР были наполнены конкретикой, а вот «обязательства» Китая оказались более сдержанными, чем рассчитывали в Москве. Это касалось не только украинского кейса или политических вопросов, но и чисто экономических тем. Все публично озвученные формулировки указывали на то, что «Большой сделки» не произошло, а большинство соглашений не содержат окончательных параметров и существенных договорённостей.

Второе. Даже в той части, где было озвучено что-то конкретное обоими лидерами – т.е. речь не только об инициативах Москвы, но и об их акцепте Пекином, – результат для России крайне слабый. Например, Китай проявил осторожность, не взяв на себя обязательств по значительному увеличению закупок газа из России, поскольку он стремится избежать введения более жестких экономических санкций, которые могут нанести ущерб экономике. РФ предложила КНР не менее 98 млрд кубометров газа в год к 2030 году. И хотя это выше того, что Россия продала Китаю в прошлом году по трубопроводу, оно всё равно намного ниже российских поставок в Европу, и составляет лишь скромную часть того, на что рассчитывали в Москве. Аналогичным образом, хотя Владимир Путин заявил, что новый трубопровод в Китай, идущий через Монголию, обсуждался и «почти все» параметры сделки были согласованы, Си Цзиньпин не предоставил подтверждений этого, а значит, условия китайскую сторону не устраивают, и она продолжит своё «кунг-фу».

Третье. По мнению Пекина, «украинский #кризис» уже пора заканчивать: своих целей он не достиг, а вот ВПК Европы и #США «раскочегарил», что совсем не на руку стране, заявившей о планах сделать НОАК сильнейшей армией мира к 2027 году. Потому и кончать с ним будут не на российских условиях, которые Си Цзиньпин в Москве недвусмысленно отверг, а затем прогнул Кремль окончательно. Недаром диалог двух руководителей, в ходе которого «Председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам» © длился так долго. И вот результат: основные положения китайского плана по Украине точно «будут взяты за основу для мирного урегулирования», а все оговорки про «неготовность Запада» — лишь намёк на то, что переговоры начнутся ближе к осени. Тем не менее, ни поставлять какое-то серьёзное оружие ВС РФ, ни помогать российскому ОПК обходить западные #санкции Китай не намерен, а потому среднесрочные перспективы более-менее понятны. Оттого так и мрачен Сергей Шойгу.

Ну и в качестве заключения ко всему визиту: как утверждал легендарный советский разведчик Штирлиц, «запоминается сказанное последним». Нет никаких сомнений в том, что заключительные слова китайского председателя Си Цзиньпина, произнесённые им уже буквально на ступенях Большого Кремлёвского дворца российский президент Владимир #Путин запомнит.

Вот что произошло.

— Как раз сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены,— сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину уже на выходе из Большого Кремлевского дворца, просто даже на крыльце, на пороге.

— Согласен, — ответил тот.

— Берегите себя, пожалуйста, — добавил председатель.

Недвусмысленное предупреждение, учитывая обстановку и контекст.

Как полагаете, оно правильно понято? Последствия не заставят себя ждать долго?

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