 

ФНС массово проверяет арендные квартиры

22.03.2023, 21:50, Новости дня
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Жители Петербурга, сдающие квартиры, начали массово получать письма о необходимости отчитаться о доходах и до начала мая подать соответствующую декларацию 3-НДФЛ. Цель налоговиков – обелить сегмент найма квартир.

На арендном рынке Санкт-Петербурга представлены десятки тысяч лотов, однако многие квартиры сдаются нелегально, без декларации доходов. Налоговики интересуются теми гражданами, в чьем владении находятся три квартиры и более. В ФНС полагают, что такое жилье было приобретено с инвестиционной целью и сдается в наем.

Информацию о потенциальных арендодателях ФНС получает от управляющих компаний, из обращений от соседей таких граждан, а также от правоохранительных органов. Сначала налоговики составляют акты и рассылают письма-предупреждения. Следующий шаг – выездная проверка.

Если арендодатели не декларируют доходы, то им грозит серьезное доначисление налогов – 13-15% НДФЛ вместо 4% и 20% НДС. В качестве доказательств налоговики используют объявления о сдаче жилья в аренду, данные о движении средств, показания свидетелей (риелторы, соседи, арендатор).


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