Металлик, оттенки джинсов и черный. Сумки каких цветов актуальны весной 2023 года

В текущем сезоне весна-2023 нам предлагается широкий ассортимент сумок на выбор: от миниатюрных клатчей до аксессуаров размера XXXL. Вот только помимо модели важно еще подобрать трендовый оттенок. Разбираемся, какие цвета сумок являются наиболее актуальными.

Нейтральные

Классически нейтральными являются такие оттенки, как кремовый, белый, коричневый. Они всегда актуальны, но если говорить о текущих трендах, тогда можно выделить иные цвета. Например, оливковый, серо-коричневый. Сумки именно таких цветов пусть будут у вас в наличии для создания самобытных образов.

Черный

Черная сумка, как и маленькое черное платье, – бессменная классика. Если однотонный аксессуар кажется вам слишком скучным, возьмите тот, у которого оригинальный дизайн или декор. К примеру, это может быть стеганая сумка-шоппер с металлической фурнитурой.

Спелый томат

Сумка может стать акцентной деталью в вашем образе, если вы сочетаете ее с одеждой нейтральных и неброских оттенков. Удачное решение – это разбавить наряд аксессуаром цвета спелого томата. Такая сумка удачно впишется в образ в любом стиле. Цвет не кричащий, а относительно приглушенный, поэтому такая сумка подойдет в том числе и для офиса.

Оттенок джинсов

Смело можете пополнять гардероб синими, голубыми сумочками. Они станут прекрасным дополнением не только к джинсовой одежде, но также и к вещам, сделанным из любых других тканей.

Металлик

Сумка оттенка металлик сразу делает любой наряд более ярким и самобытным, стильным и оригинальным. Изделие красиво переливается на свету всеми цветами радуги, тем самым еще больше привлекая к себе внимание. Такой сумкой вы можете дополнить не только нарядный, но также и повседневный лук.

Зеленый

Весна и зеленый цвет – понятия, неотделимые друг от друга. Когда природа пробуждается, тогда эксперты по моде и красоте сразу призывают нас разбавлять образы вещами зеленых оттенков. Сумочка – прекрасный способ справиться с этой задачей.