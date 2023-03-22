Эффект омбре, психоделические мотивы и романтика: яркие весенние наряды с узорами и принтом

Уже наступила весна, и постепенно мы начинаем носить более легкую и яркую одежду. Однако пока что немногие могут позволить себе надеть наряды с узорами. Вот несколько советов относительно того, как правильно вписать принты в свой гардероб.

Темная одежда

Если не хочется носить слишком яркие наряды и красочные принты, чтобы визуально не добавлять себе лишние килограммы, то стоит выбрать темные наряды с цветочными узорами.

Можно выбрать для себя как мелкий рисунок, так и более крупный. Это позволит сделать создаваемый образ потрясающим.

Тропический рисунок

Одежда с тропическим принтом пользуется большой популярностью и выглядит достаточно стильно и эффектно. Однако при ее выборе нужно учитывать несколько правил.

Тропические цветы больше не в моде, а вот большие пальмовые листья будут уместными.

Животные принты

В этом году большой популярностью пользуется стиль ретро. Именно поэтому, анималистичные узоры будут оставаться в моде еще длительное время.

Однако лучше всего выбирать для себя абстрактные принты. Они помогают создать просто невероятный и очень эффектный образ.

Психоделические мотивы

В этом году у дизайнеров была важная задача – добавить образу нотку оригинальности. Для этого отлично подходят психоделические мотивы.

Такой принт напоминает стиль 70-х годов. Полосы, завихрения, непонятные формы – все это выглядит ослепительно.

Оригинальные узоры

Если психоделические узоры кажутся слишком необычными, то можно выбрать другие, не менее интересные мотивы.

Можно подобрать принты в соответствии с тенденциями этого года. Чем оригинальнее будут узоры, тем лучше.

Романтические принты

Романтика является именно тем, что требуется для весны. Особой популярностью пользуются цветочные узоры, среди которых хорошо просматриваются женственные и нежные мотивы.

Такие наряды могут стать самым лучшим выбором для весны и лета.

Эффект омбре

Это ретро тенденция, которая еще длительное время будет оставаться в тренде.

Мотивы омбре часто сочетаются вместе с другими узорами и и принтами.