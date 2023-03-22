Объявлена дата российской премьеры британской комедии “Миллионер на три дня”

Онлайн-кинотеатр KION обнародовал дату выхода на платформе новой криминальной комедии “Миллионер на три дня”. Режиссером картины выступил молодой и талантливый Джек Спринг, а главную роль исполнил харизматичный Джеймс Берроуз. Картина станет доступна подписчика сервиса уже 24 марта.

Сюжет черной комедии крутится вокруг нескольких работников рыболовного судна, которые возвращаются в родной город Гримсби после очередного рейса. Привыкшие зарабатывать ловлей рыбы солидные суммы, а затем за считанные дни прожигать все деньги, эти герои — одни из немногих в Гримсби, у кого в жизни все стабильно и хорошо. По крайней мере, так было до момента, пока ребята не узнали, что земля, на которой расположены доки, продана застройщикам. Место порта займут стильные высотки, а они из элиты тихого городка превратятся в безработных. Безусловно, привыкших к достатку и всеобщему уважению героев не устраивает такая перспектива, и они решаются на ограбление века…

“Миллионер на три дня” — второй полнометражным фильм Джека Спринга. Первым полным метром в его фильмографии стала комедия “Пункт назначения: Дьюсбери”, которую Спринг снял в возрасте всего 19 лет. Обе картины получили позитивный отклик и заслужили похвалу критиков и зрителей. К слову, “Миллионер на три дня” даже занял 5-е место в рейтинге самых популярных проектов на Netflix в Великобритании.